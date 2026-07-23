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Visualizar archivos Markdown con Vista rápida en Mac

23 julio, 20261 Minutos de lectura

MacMD Viewer es un visor de Markdown nativo (SwiftUI, solo lectura): pulsas Espacio sobre un .md en el Finder y en vez de texto plano ves una vista con estilo, resaltado de sintaxis (~34 lenguajes), diagramas Mermaid y 9 temas de documento. También trae vista Library y recarga en vivo.

Compatible con el .md que generan Claude Code o ChatGPT, y con READMEs y documentación.

MarkDown cuesta 19,99 $ (un único pago), y está disponible en Setapp y Homebrew.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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