Visualizar archivos Markdown con Vista rápida en Mac

MacMD Viewer es un visor de Markdown nativo (SwiftUI, solo lectura): pulsas Espacio sobre un .md en el Finder y en vez de texto plano ves una vista con estilo, resaltado de sintaxis (~34 lenguajes), diagramas Mermaid y 9 temas de documento. También trae vista Library y recarga en vivo.

Compatible con el .md que generan Claude Code o ChatGPT, y con READMEs y documentación.

MarkDown cuesta 19,99 $ (un único pago), y está disponible en Setapp y Homebrew.