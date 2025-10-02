Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Tahoe 26

Cómo elegir tu icono y estilo de widget en macOS 26 Tahoe

2 octubre, 20251 Mins read

Liquid Glass el interfaz de la nueva actualización del sistema operativo de Apple ofrece nuevas formas de personalizar la apariencia del Mac. Por ejemplo, puedes ir a Ajustes del sistema, hacer clic en Aspecto y elegir un icono y un estilo de widget.

Puedes elegir entre colores de tema y carpeta: multicolor, azul, morado, rosa, rojo, naranja, amarillo, verde y grafito. También puede elegir un estilo de icono y widget, que incluya predeterminado, oscuro, claro y tintado.

También puedes hacer que tus carpetas destaquen para que sean más fáciles de encontrar.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

