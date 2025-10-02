Cómo elegir tu icono y estilo de widget en macOS 26 Tahoe

Liquid Glass el interfaz de la nueva actualización del sistema operativo de Apple ofrece nuevas formas de personalizar la apariencia del Mac. Por ejemplo, puedes ir a Ajustes del sistema, hacer clic en Aspecto y elegir un icono y un estilo de widget.

Puedes elegir entre colores de tema y carpeta: multicolor, azul, morado, rosa, rojo, naranja, amarillo, verde y grafito. También puede elegir un estilo de icono y widget, que incluya predeterminado, oscuro, claro y tintado.

También puedes hacer que tus carpetas destaquen para que sean más fáciles de encontrar.