macOS Tahoe 26.4 añade un indicador de carga lenta para MacBooks

26 marzo, 20261 Minutos de lectura

macOS Tahoe 26.4 incluye un nuevo indicador de carga lenta que indica a los usuarios de MacBook cuando su configuración de carga no está entregando plena potencia (como es habitual, la nota en español aún no está actualizada).

Como se describe en un documento de soporte técnico actualizado de Apple, ahora aparece una etiqueta de «Cargador lento» en naranja en el menú de estado de la batería y encima del gráfico de nivel de batería en Configuración de batería. El indicador va acompañado de un botón de información para obtener más detalles.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

