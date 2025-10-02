Qué viene en Apple TV+: Mr. Scorsese

Apple TV+ ha presentado el tráiler de «Mr. Scorsese», un documental de cinco partes de la aclamada cineasta Rebecca Miller. «Mr. Scorsese» ofrece un examen íntimo y ricamente en capas de una de las figuras más influyentes y enigmáticas del cine, con imágenes nunca antes vistas y entrevistas en profundidad con los más cercanos a él.

El tráiler ofrece una emocionante visión del corazón emocional de la serie documental, mientras Martin Scorsese explora su perspectiva sobre la naturaleza humana y la eterna lucha entre el bien y el mal a lo largo de su vida y carrera.

«Mr. Scorsese» es un retrato cinematográfico de un hombre a través de la lente de su obra, que explora las muchas facetas de un visionario que definió el cine, incluyendo su extraordinaria carrera y su historia personal única.

Con acceso exclusivo y sin restricciones a los archivos privados de Scorsese, la serie documental está anclada por extensas conversaciones con el propio cineasta y entrevistas con amigos, familiares y colaboradores creativos como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto, junto con sus hijos, esposa Helen Morris y amigos cercanos de la infancia.

De la aclamada directora Rebecca Miller, «Mr. Scorsese» examina cómo su vida informó su visión artística, ya que cada película que hizo aturdió al mundo con originalidad. Comenzando con sus películas estudiantiles de la Universidad de Nueva York hasta la actualidad, el documental explora los temas que han fascinado a Scorsese e informado su trabajo, incluyendo el lugar del bien y el mal en la naturaleza fundamental de la humanidad.