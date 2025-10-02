Si tienes un Mac Studio M3 Ultra ya puedes instalar macOS 26 Tahoe

El Mac Studio con M3 Ultra daba error al instalar la última versión del sistema operativo de Apple, macOS 26 Tahoe, debido a un fallo en una comprobación de validación en el Apple Neural Engine.
El 29 de septiembre, Apple ha lanzado macOS 26.0.1, que incluye la solución. La actualización corrige el error de validación de Neural Engine, permitiendo que los propietarios de Mac Studio M3 Ultra finalmente instalen Tahoe.
