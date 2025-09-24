Cómo personalizar las carpetas del Finder en macOS Tahoe

Personalizar las carpetas en macOS 26 Tahoe no es que lleve mucho tiempo, ya que solo hay dos elementos que puedes utilizar:

Cambiar el color de la carpeta

Añadir un icono o un emoji a la carpeta

En este caso, iconos y emojis no son tan diferentes: cualquiera que elijas, terminas con un símbolo que aparece en la carpeta. Pero hay diferencias, y al menos, tener una opción de ambos te da margen para volverte loco con la personalización de todo.

Cómo personalizar el color de una carpeta de macOS Tahoe

Selecciona una carpeta Clic derecho Elige una de las etiquetas de color

Las etiquetas de color son la fila de círculos en diferentes colores. Eliges haciendo clic en cualquiera de ellos.

De hecho, puedes elegir dos o más colores, y lo que sucede entonces es actualmente inconsistente entre el Mac y la misma función en el iPad. En el iPad, obtienes un par o más puntos de color junto al nombre.

En el Mac, la carpeta cambia para que sea el último color en el que hiciste clic. Todavía habrá pequeños puntos de color para cada color utilizado, pero el aspecto general de la carpeta se basará en el último color seleccionado.

Hay un signo más a la derecha de las etiquetas de color, y conduce a más opciones de etiqueta, pero no vale la pena mirarlo. Te muestra una lista de todas las etiquetas que vienen en el Mac o que has creado, pero solo puedes usar las de color.

Puedes, si lo desea, hacer clic en el signo más y luego, en el panel que aparece, escribir un nombre de color en el cuadro de búsqueda. Escribir «Azul», por ejemplo, resulta tener el mismo efecto que hacer clic en el círculo azul.

Cómo personalizar el símbolo en la carpeta macOS Tahoe

Selecciona una carpeta Clic derecho Elige Personalizar carpeta… debajo de las etiquetas de color O bien elige de la lista de símbolos que se muestran por defecto, o Haz clic en el botón Emoji hacia la parte inferior derecha y selecciona lo que quieras Elige el Emoji que desees. Haz clic lejos del emoji y en una parte en blanco del escritorio

Tu carpeta ahora tiene un símbolo o un emoji. Si has elegido un símbolo, aparecerá como si estuviera grabado en la carpeta, mientras que un emoji será como una pegatina a todo color.

Si quieres más personalización, te recomendamos Folder Colorizer del fantástico desarrollador Soft Torino