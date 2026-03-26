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Tahoe 26

Cómo añadir fondos de pantalla en macOS 26 Tahoe

26 marzo, 20261 Minutos de lectura

Para añadir nuevas imágenes de fondo de pantalla en macOS Tahoe, abre Ajustes del sistema > Fondo de pantalla, desplázate hasta «Tus fotos» y haz clic en Agregar foto, Añadir carpeta o Elegir entre fotos.

También puedes arrastrar una imagen directamente desde el Finder a la miniatura de vista previa del fondo de pantalla actual para cambiarla inmediatamente.

Métodos para agregar un fondo de pantalla personalizado:

• Arrastrar y soltar: arrastra cualquier archivo de imagen desde el escritorio o Finder al área superior del menú de configuración de fondo de pantalla.

• Usar tus fotos: haz clic en «Agregar foto» en la sección «Tus fotos», que permite seleccionar imágenes de la fototeca, carpetas o archivos específicos.

Agregar carpetas: Usa la opción «Agregar carpeta» para agregar una carpeta de imágenes a las opciones de fondo de pantalla disponibles.

A través del menú contextual: Haga clic con el botón derecho en Escritorio, selecciona «Cambiar fondo de pantalla» y luego usa la sección «Tus fotos» para seleccionar una imagen.

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Alf

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