Cómo añadir fondos de pantalla en macOS 26 Tahoe

Para añadir nuevas imágenes de fondo de pantalla en macOS Tahoe, abre Ajustes del sistema > Fondo de pantalla, desplázate hasta «Tus fotos» y haz clic en Agregar foto, Añadir carpeta o Elegir entre fotos.
También puedes arrastrar una imagen directamente desde el Finder a la miniatura de vista previa del fondo de pantalla actual para cambiarla inmediatamente.
Métodos para agregar un fondo de pantalla personalizado:
• Arrastrar y soltar: arrastra cualquier archivo de imagen desde el escritorio o Finder al área superior del menú de configuración de fondo de pantalla.
• Usar tus fotos: haz clic en «Agregar foto» en la sección «Tus fotos», que permite seleccionar imágenes de la fototeca, carpetas o archivos específicos.
• Agregar carpetas: Usa la opción «Agregar carpeta» para agregar una carpeta de imágenes a las opciones de fondo de pantalla disponibles.
• A través del menú contextual: Haga clic con el botón derecho en Escritorio, selecciona «Cambiar fondo de pantalla» y luego usa la sección «Tus fotos» para seleccionar una imagen.
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