Cómo añadir fondos de pantalla en macOS 26 Tahoe

Para añadir nuevas imágenes de fondo de pantalla en macOS Tahoe, abre Ajustes del sistema > Fondo de pantalla, desplázate hasta «Tus fotos» y haz clic en Agregar foto, Añadir carpeta o Elegir entre fotos.

También puedes arrastrar una imagen directamente desde el Finder a la miniatura de vista previa del fondo de pantalla actual para cambiarla inmediatamente.

Métodos para agregar un fondo de pantalla personalizado:

• Arrastrar y soltar: arrastra cualquier archivo de imagen desde el escritorio o Finder al área superior del menú de configuración de fondo de pantalla.

• Usar tus fotos: haz clic en «Agregar foto» en la sección «Tus fotos», que permite seleccionar imágenes de la fototeca, carpetas o archivos específicos.

• Agregar carpetas: Usa la opción «Agregar carpeta» para agregar una carpeta de imágenes a las opciones de fondo de pantalla disponibles.

• A través del menú contextual: Haga clic con el botón derecho en Escritorio, selecciona «Cambiar fondo de pantalla» y luego usa la sección «Tus fotos» para seleccionar una imagen.