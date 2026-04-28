Cómo configurar el Centro de control en macOS Tahoe

En macOS Tahoe tienes un par de formas de intentar aprovechar al máximo el espacio de la pantalla. Por un lado en Ajustes del sistema > tienes el panel de Barra de menús, para decidir qué apps pueden tener un icono allí, y que las que de verdad necesitas ver no queden ocultas por falta de espacio (o por la isla, si estás en un portátil).

En macOS Tahoe, además las opciones de la barra de menús, tienes el Centro de control. Todo lo relacionado con el Centro de Control se puede configurar desde el propio Centro de Control, pero para una ventanilla única, tienes Ajustes del Sistema > Barra de Menús, que en realidad cubre los dos.

Aplicaciones de la barra de menú en Configuración

La parte superior de la configuración incluye aquellas opciones como mostrar y ocultar la barra de menú. Luego, la segunda sección se encabeza Controles de la barra de menú, y este es uno de los lugares en los que puede reorganizar el Centro de control.

Cuenta con la opción Agregar controles… y un breve texto explicativo.

Debajo, sin embargo, hay una sección con 15 configuraciones que van desde el reloj hasta el clima. Cada uno tiene una casilla de verificación al lado y marcar o desmarcar establece si aparecen en la barra de menú.

Acceder y restablecer el Centro de Control

Justo en la parte inferior de Configuración, Barra de menú, hay un botón llamado Restablecer Centro de Control…

Para añadir o cambiar cualquier control en el Centro de Control del Mac, es mucho más rápido y mucho más obvio:

Haz clic en el icono del Centro de Control en la barra de menús Haz clic en el botón Editar controles en la parte inferior del panel que aparece

Añadir y reorganizar el Centro de control

Una vez que hayas hecho clic en el botón Editar controles, verás un panel grande en el centro de la pantalla del Mac. Es una lista de todos los controles posibles que puedes añadir.

Dependiendo de las aplicaciones que tengas en tu Mac, fácilmente podría haber 20 secciones en esto y cada una suele tener entre 1 y 12 controles.

El Centro de Control tiene 32 ranuras que pueden contener un pequeño control. Hay controles que necesitan dos de esas ranuras, ya sea horizontal o verticalmente, y otros necesitan cuatro.

Cuando estés editando el Centro de Control, siempre verás un signo menos junto a cada herramienta. Eso significa que puedes eliminarlo para que quepa otra cosa de la lista.

También puedes hacer clic y arrastrar los controles. O donde el control se puede hacer más pequeño o más grande, puedes hacer clic con el botón derecho en el icono y elegir el tamaño que desees.

Pero a diferencia del Centro de Control en el iPhone o iPad, si el Mac está lleno, no puedes arrastrar más controles (en iOS o iPadOS, arrastrar un control adicional crea automáticamente una página adicional del Centro de Control, pero en el Mac, no hace nada).

Ni siquiera puedes arrastrar un control sobre otro si el Centro de Control está lleno. Sin embargo, puedes arrastrar para reorganizar los controles, e incluso puedes arrastrarlos fuera del Centro de Control y a la barra de menús como una aplicación de barra de menús separada y permanente.

Y puede configurar tus propias páginas adicionales del Centro de Control.

Más Centros de control

Cuando has hecho clic en Editar controles, hay una nueva opción fácil de ignorar que aparece en la parte superior del Centro de Control. Es un signo más que aparece en la barra de menús, a la izquierda del icono del Centro de Control.

Haga clic en eso y obtenerá un nuevo icono adicional del Centro de Control en la barra de menús y 32 espacios en blanco para los controles. Aparentemente no hay límite para la cantidad de Centros de Control que puedes tener.

Por otro lado, si agregas muchos Centros de Control, diluyes su valor porque es más difícil ver cuál quieres usar. Sin embargo, puedes cambiar el icono de cualquiera de ellos, excepto el original.

Haz clic en cualquier icono del Centro de Control en la barra de menús Haz clic en Editar controles Elige un icono de la barra que aparece en la parte superior de ese Centro de Control

La barra contiene 12 posibles iconos del Centro de Control. No hay nada que te obligue a usar ninguno de ellos, ni hay nada que te imponga usar el mismo para muchos Centros de Control.

En la práctica, el beneficio de todo esto es que puedes tener un Centro de Control para, por ejemplo, controlar las opciones de ventana. O para conectividad, como Wi-Fi y Bluetooth.