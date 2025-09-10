La familia iPhone 17 estrena el chip N1 de Apple con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6

El nuevo iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max tienen un nuevo chip diseñado por Apple: el N1.

El N1 es un chip de red. Es compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Gracias a que Apple ha creado el chip para integrarse con diverso hardware y software en el iPhone, es más eficiente y ofrece mayor fiabilidad.

Según Apple, el chip N1 mejora el rendimiento y la fiabilidad de funciones como Punto de acceso personal y AirDrop. El N1 reemplazará a los chips de red que Apple compraba anteriormente de proveedores como Broadcom.

Los modelos de iPhone 16 ya son compatibles con Wi-Fi 7, por lo que no es nuevo, pero Bluetooth 6 es una actualización con respecto al soporte anterior de Bluetooth 5.3. Bluetooth 6 tiene menos interferencias en áreas concurridas para una mayor fiabilidad, menor latencia, ciclos de activación y sueño actualizados para una mayor duración de la batería, mejor soporte de audio multi-stream para audio espacial y otras características, y mejor soporte para audífonos.

Thread también era una característica en los modelos de iPhone 16 de generación anterior, pero para aquellos que no están familiarizados, una radio Thread permite a los modelos de iPhone 17 controlar directamente los productos domésticos inteligentes habilitados para Thread.

Con el N1 y otras optimizaciones, los modelos iPhone 17 tienen una de las baterías más largas de cualquier iPhone hasta la fecha. El iPhone 17 Pro dura hasta 39 horas al ver vídeos, por ejemplo.