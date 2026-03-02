Apple presenta el iPhone 17e

Apple ha anunciado hoy el nuevo iPhone 17e, una potente y más asequible incorporación a la gama del iPhone 17. El iPhone 17e está potenciado por el A19 de última generación, que ofrece un rendimiento excepcional para todas las tareas.

El iPhone 17e también viene con el C1X, el módem de datos móviles de última generación diseñado por Apple, que es el doble de rápido que el C1 del iPhone 16e. La cámara Fusion de 48 Mpx hace fotos espectaculares, incluyendo retratos de última generación, y graba vídeo en 4K con Dolby Vision. Y con el teleobjetivo x2 de calidad óptica, es como tener dos cámaras en una.

La pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas incorpora Ceramic Shield 2, con una resistencia tres veces mayor a los arañazos que en la generación anterior y que reduce los reflejos.1 Con MagSafe, los usuarios pueden disfrutar de la carga rápida inalámbrica, así como de la compatibilidad con una amplia variedad de accesorios, como cargadores y fundas.

Y con las revolucionarias prestaciones vía satélite de Apple, como Emergencia SOS, la asistencia en carretera, Mensajes y Buscar vía satélite, los usuarios del iPhone 17e podrán permanecer en contacto cuando más lo necesiten en zonas sin wifi ni cobertura móvil.2

El iPhone 17e viene en tres elegantes colores con un acabado mate exclusivo: negro, blanco y un nuevo y fantástico rosa palo. Las reservas comenzarán el miércoles 4 de marzo, con disponibilidad a partir del miércoles 11 de marzo.

El iPhone 17e tiene una capacidad mínima de 256 GB por 709 €, el doble que en la generación anterior por el mismo precio inicial, y cuatro veces superior respecto al iPhone 12, ofreciendo a los usuarios más espacio para fotos en alta resolución, vídeos 4K, apps, juegos y otros contenidos.

Un espectacular diseño con resistencia reforzada

El iPhone conserva su valor durante más tiempo que otros smartphones3, y el iPhone 17e está pensado para durar. Cuenta con un diseño robusto y a la vez ligero de aluminio de calidad aeroespacial con la calificación IP68 que resiste las salpicaduras, el agua y el polvo. 4 La parte delantera con Ceramic Shield 2, incluida en toda la gama del iPhone 17, es más resistente que cualquier otro vidrio en un smartphone, y su revestimiento diseñado por Apple reduce aún más los reflejos, triplicando a la vez la resistencia frente a los arañazos respecto a la generación anterior.

La pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED ofrece una fantástica experiencia visual, tanto al ver vídeos con Dolby Vision en streaming como en los videojuegos, y los 1.200 nits de pico de brillo facilitan disfrutar del contenido incluso en los días más soleados. Face ID ofrece una forma sencilla y segura de desbloquear el iPhone 17e, autorizar compras, iniciar sesión en apps y mucho más. Y con solo pulsar el botón Acción, los usuarios pueden acceder fácilmente a sus prestaciones favoritas, como la linterna o la inteligencia visual.

Un potente rendimiento y una eficiencia excepcional

El iPhone 17e incorpora el A19 de última generación, fabricado con una tecnología avanzada de 3 nanómetros para ofrecer un rendimiento superpotente. La CPU de 6 núcleos, con mayor eficiencia y el doble de velocidad que en el iPhone 11, ejecuta todo tipo de tareas, desde las más sencillas como un desplazamiento fluido por las fotos hasta las avanzadas prestaciones de Apple Intelligence como la función Limpiar. Y con la GPU de 4 núcleos con Neural Accelerators, los gráficos de los juegos alcanzan el nivel de los de una consola, para que los usuarios disfruten de títulos triple A en cualquier lugar, con una iluminación y unos reflejos más realistas gracias al trazado de rayos por aceleración de hardware. Además, el Neural Engine de 16 núcleos se ha optimizado para modelos generativos de gran tamaño y, al combinar su potencia con los Neural Accelerators de cada núcleo de la GPU, Apple Intelligence y otros modelos de IA se ejecutan más rápido que en la generación anterior.

El iPhone 17e también viene con el C1X, un módem de datos móviles de última generación diseñado por Apple. El C1X es hasta el doble de rápido que el C1 del iPhone 16e y alcanza la velocidad del iPhone Air. Consume un 30 % menos de energía que el módem del iPhone 16 Pro, contribuyendo a la batería dure todo el día.

Una autonomía excelente, carga ultrarrápida y MagSafe

Gracias a la eficiencia del chip de Apple, incluyendo el módem celular C1X y las prestaciones avanzadas de gestión de consumo de iOS 26, el iPhone 17e ofrece una autonomía excepcional para todo el día. Además, con la carga rápida por cable mediante el conector USB-C, la batería del iPhone 17e puede llegar al 50 % en unos 30 minutos.5 El iPhone 17e también es compatible con MagSafe y Qi2, ofreciendo carga inalámbrica rápida de hasta 15 W, en comparación con la carga inalámbrica con cargadores Qi de hasta 7,5 W del iPhone 16e. Los cargadores, soportes, fundas, carteras, accesorios para la cámara y otros complementos MagSafe se acoplan a la perfección a la parte trasera del iPhone 17e, con compatibilidad con un amplio ecosistema de accesorios.

Un sistema avanzado de cámaras para capturar momentos cotidianos

El iPhone 17e hace fotos espectaculares con un excelente nivel de detalle, incluso en condiciones de poca luz con el modo Noche. La cámara Fusion de 48 Mpx integra un teleobjetivo x2 de calidad óptica, ofreciendo a los usuarios dos cámaras en una para acercarse al sujeto y encuadrar las imágenes fácilmente. Los usuarios pueden hacer fotos con todo detalle en hasta 48 Mpx o elegir la resolución de 24 Mpx predeterminada para capturar una imagen de increíble calidad y un tamaño de archivo perfecto para guardar y compartir.

El modo Retrato mejora gracias a un avanzado tratamiento de imágenes, con una profundidad extraordinariamente natural y un efecto bokeh que difumina elegantemente el fondo manteniendo la nitidez del sujeto. El tratamiento de imágenes avanzado potencia los retratos de última generación, y el iPhone 17e identifica a personas, perros y gatos, y guarda automáticamente la información de la profundidad para que los usuarios puedan convertir sus imágenes en bonitos retratos con fondo difuminado y ajustar el punto de enfoque desde la app Fotos después de hacer la foto. Y el HDR de última generación asegura que los tonos de piel sean fieles a la realidad y aporta a la imagen unos claros más intensos, unos tonos medios llenos de matices y unas sombras más profundas, conservando todos los detalles.

El iPhone 17e graba vídeos alucinantes y permite grabar hasta en 4K a 60 f/s con Dolby Vision. El iPhone 17e también graba vídeos con audio espacial para una experiencia inmmersiva con los AirPods o el Apple Vision Pro, y ofrece más opciones al editar el sonido de un vídeo con Mezcla de Audio. Los potentes algoritmos de aprendizaje automático reducen los ruidos no deseados, como el viento, para una mejor aún calidad del audio.

Revolucionarias prestaciones de seguridad y comunicación

El iPhone 17e ayuda a los usuarios a permanecer en contacto y pedir ayuda cuando más lo necesiten. En zonas sin wifi ni cobertura móvil, los usuarios pueden escribir a amigos y familiares con Mensajes vía satélite, avisar a los servicios de emergencia con Emergencia SOS vía satélite y contactar con proveedores de asistencia en carretera vía satélite. Los usuarios también pueden utilizar la app Buscar para compartir su ubicación vía satélite, y sus seres queridos sabrán dónde están aunque no tengan cobertura. Y la función de detección de accidentes puede detectar un accidente grave de coche y llamar automáticamente a los servicios de emergencia cuando un usuario está inconsciente o no puede alcanzar su iPhone.6

iOS 26 y Apple Intelligence

El iPhone 17e viene con el nuevo y sensacional diseño de iOS 26, potentes prestaciones de Apple Intelligence y destacadas mejoras en las apps que se usan todos los días.7 El nuevo diseño con Liquid Glass hace que la experiencia con las apps y el sistema sea más expresiva y mágica, dando más protagonismo al contenido y manteniendo al mismo tiempo la identidad que define a iOS, con nuevas formas de personalizar el iPhone. Apple Intelligence ayuda a los usuarios a comunicarse en distintos idiomas con Traducción en Tiempo Real en Mensajes, FaceTime, Teléfono y con los AirPods.8 La inteligencia visual ahora está disponible en la pantalla del iPhone, por lo que los usuarios pueden hacer preguntas, búsquedas y acciones relacionadas con el contenido que están viendo.9 Para ayudar a los usuarios a evitar las distracciones, Filtro de Llamadas puede filtrar las llamadas de números desconocidos y preguntar el motivo de la llamada de forma automática, mientras que Asistente de Espera les guarda el turno hasta que un agente está disponible.10 Y Mensajes permite a los usuarios filtrar los mensajes que envían los remitentes desconocidos y mostrarlos en una carpeta especifica para que no saturen la lista de conversaciones.

El iPhone 17e y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. El iPhone 17e está fabricado con un 30 % de materiales reciclados, 11 incluyendo un 85 % de aluminio reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería. El 55 % de la electricidad utilizada en el proceso de producción en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. El iPhone 17e también está diseñado para ser resistente y fácil de reparar, cuenta con el soporte para software líder del sector y cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.12

Precios y disponibilidad