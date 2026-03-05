El iPhone 17 incluye una opción para desactivar el parpadeo de la pantalla

Los modelos de iPhone 17 incluyen una configuración de accesibilidad para deshabilitar la modulación de ancho de pulso (PWM) en iOS 26.

Hay un interruptor ubicado en la sección Pantalla y Tamaño de texto de los ajustes de accesibilidad en el iPhone 17. Los usuarios podrán activar o desactivar PWM. Descripción:

Desactiva la modulación de ancho de pulso para proporcionar una forma diferente de atenuar la pantalla OLED, lo que puede crear una salida de pantalla más suave a niveles bajos de brillo. Deshabilitar PWM puede afectar el bajo brillo del rendimiento de la pantalla bajo ciertas condiciones.

La modulación de ancho de pulso se utiliza para ajustar el brillo de una pantalla. PWM está diseñado para encender o apagar rápidamente los píxeles LED u OLED para controlar el brillo que la gente percibe. A algunos usuarios les molesta la PWM y pueden ver un parpadeo a niveles de brillo más bajos.

¿Cómo saber si tu teléfono usa PWM agresivo?

∙ Hacer una foto a la pantalla con cámara lenta (240fps+) — si se ven bandas oscuras intermitentes, hay PWM visible

El problema: fatiga visual y dolor de cabeza

Aquí está la controversia real. Todo depende de la frecuencia del PWM:

Frecuencia Efecto < 250 Hz Parpadeo perceptible, causa fatiga, dolores de cabeza 250 – 1000 Hz Zona gris, sensible en personas susceptibles > 1000 Hz Generalmente seguro para la mayoría DC Dimming Sin parpadeo, ideal

A brillo bajo, el ciclo de trabajo se reduce → los apagados son más largos y el parpadeo se vuelve más perceptible.

PWC por fabricantes:

∙ iPhones con OLED — usan PWM de alta frecuencia (~480 Hz), menos problemático

∙ Samsung Galaxy — varía según modelo, algunos tienen opción de DC Dimming

∙ Muchos Android — ofrecen modo “DC Dimming” en opciones de desarrollador o ajustes de pantalla

∙ LCD — casi no tienen este problema por su retroiluminación continua

Los usuarios afectados a menudo se quejan de fatiga ocular, dolores de cabeza y otros síntomas, pero es una tecnología que los fabricantes de pantallas utilizan porque es energéticamente eficiente.

Imagen de flatpanelshd