Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iOS 26iPhone 17

El iPhone 17 incluye una opción para desactivar el parpadeo de la pantalla

5 marzo, 20261 Minutos de lectura

Los modelos de iPhone 17 incluyen una configuración de accesibilidad para deshabilitar la modulación de ancho de pulso (PWM) en iOS 26.

Hay un interruptor ubicado en la sección Pantalla y Tamaño de texto de los ajustes de accesibilidad en el iPhone 17. Los usuarios podrán activar o desactivar PWM. Descripción:

Desactiva la modulación de ancho de pulso para proporcionar una forma diferente de atenuar la pantalla OLED, lo que puede crear una salida de pantalla más suave a niveles bajos de brillo. Deshabilitar PWM puede afectar el bajo brillo del rendimiento de la pantalla bajo ciertas condiciones.

La modulación de ancho de pulso se utiliza para ajustar el brillo de una pantalla. PWM está diseñado para encender o apagar rápidamente los píxeles LED u OLED para controlar el brillo que la gente percibe. A algunos usuarios les molesta la PWM y pueden ver un parpadeo a niveles de brillo más bajos.

¿Cómo saber si tu teléfono usa PWM agresivo?
∙ Hacer una foto a la pantalla con cámara lenta (240fps+) — si se ven bandas oscuras intermitentes, hay PWM visible

El problema: fatiga visual y dolor de cabeza

Aquí está la controversia real. Todo depende de la frecuencia del PWM:

FrecuenciaEfecto
< 250 HzParpadeo perceptible, causa fatiga, dolores de cabeza
250 – 1000 HzZona gris, sensible en personas susceptibles
> 1000 HzGeneralmente seguro para la mayoría
DC DimmingSin parpadeo, ideal

A brillo bajo, el ciclo de trabajo se reduce → los apagados son más largos y el parpadeo se vuelve más perceptible.

PWC por fabricantes:
∙ iPhones con OLED — usan PWM de alta frecuencia (~480 Hz), menos problemático
∙ Samsung Galaxy — varía según modelo, algunos tienen opción de DC Dimming
∙ Muchos Android — ofrecen modo “DC Dimming” en opciones de desarrollador o ajustes de pantalla
∙ LCD — casi no tienen este problema por su retroiluminación continua

Los usuarios afectados a menudo se quejan de fatiga ocular, dolores de cabeza y otros síntomas, pero es una tecnología que los fabricantes de pantallas utilizan porque es energéticamente eficiente.

Imagen de flatpanelshd

Artículo anterior La música generada por IA puede etiquetarse como tal en Apple Music (si la productora quiere)
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

iPhoneiPhone 17

Apple presenta el iPhone 17e

2 marzo, 2026
iOS 26iPad

Cómo gestionar las notificaciones del iPhone en iOS 26

18 febrero, 2026
iOS 26iPad

Apple comparte las cifras de adopción de iOS 26

16 febrero, 2026
iOS 26

Cómo usar los filtros en Mensajes en iOS 26

5 febrero, 2026