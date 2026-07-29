Cómo cambiar lo que hace el botón de control de la cámara del iPhone 17

A menos que hayas ido a buscar en Ajustes del sistema, es posible que no sepas que el botón de control de la cámara en el iPhone 16 y el iPhone 17 se puede configurar para realizar otras funciones además de hacer fotos. Así es como se cambia.

De forma predeterminada, al pulsar el botón de control de la cámara se inicia la aplicación Cámara en los modelos de iPhone 16 y iPhone 17. Una vez abierto, al presionar el botón de nuevo se hace la foto, o al presionas y mantienes presionado se graba un vídeo.

Una ligera pulsación en el botón de control de la cámara una vez que la aplicación de la cámara está abierta, permite ajustar configuraciones como el nivel de zoom o la exposición. Funciona como los diales o los controles en pantalla de las cámaras DSLR (bastante confuso y difícil de dominar, a nuestro entender).

Escáner de QR y otros

La aplicación Cámara puede, por defecto, leer códigos QR cuando la cámara apunta a uno (si lo tienes en Foto, si has cambiado a Retrato ya no los lee), y revela la URL de destino del código QR sin tener que hacer la foto. Basta tocar en la URL para salir de Cámara y abrir Safari con la página de destino,

Sin embargo, si necesitas escanear muchos códigos QR por cuestiones de trabajo, puedes «reprogramar» el botón de control de la cámara para iniciar una utilidad secreta y dedicada para escanear QRs que ya está en el dispositivo.

Para hacer esto, abre Ajustes, desplázate hacia abajo y toca en Cámara, luego en Control de cámara y selecciona la opción Escáner de códigos. A partir de ese momento, cuando presiones el botón de control de la cámara en el iPhone, la aplicación Escáner de códigos se abrirá por defecto.

Tan pronto como detecte un código QR, abrirá la URL a la que hace referencia el código, o mostrará y copiará la información si el código QR no está vinculado a una URL. El escáner de códigos también se puede iniciar escribiendo «qr» en el campo de búsqueda del iPhone.

Abre la app Lupa o desactiva el control de la cámara

También puedes configurar el control de la cámara para que abra la aplicación Lupa cuando se presiona. Esto es ideal para personas con baja visión, o que tienen problemas para leer letras pequeñas.

Si nunca has usado la aplicación Lupa, es una aplicación estándar incluida por defecto en todos los iPhones. Utiliza la cámara para permitir a las personas acercarse a cualquier cosa que les resulte difícil ver.

Para configurar el botón de control de la cámara para que se inicie la lupa de forma predeterminada, abre Ajustes, desplázate hacia abajo y toca Cámara, luego toca Control de cámara y selecciona la opción Lupa. A continuación, puedes utilizar el gesto de pellizco en la pantalla para hacer zoom en elementos difíciles de ver.

También tiene la opción de desactivar por completo el botón de control de la cámara en tu iPhone. Esta opción puede atraer a las personas que son propensas a hacer clic accidentalmente en el botón de control de la cámara, o prefieren usar los botones de volumen de su iPhone para tomar una foto.

Para hacer esto, ve a Ajustes > Cámara > Ninguna.

Como puedes ver, en ese menú también aparecen otras apps para que configures un acceso rápido, que tienen que ver con la cámara… otros que no tienen que ver como Claude, etc, aunque salen no están activos.

