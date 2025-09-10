iPhone Air y iPhone 17 son USB 2

El nuevo iPhone Air está limitado a velocidades de transferencia USB 2 y no admite velocidades de transferencia USB 3 (como sí hacen los modelos iPhone 17 Pro). Apple tampoco ha actualizado el puerto USB que está usando para el iPhone 17, por lo que USB 3 sigue siendo una característica exclusiva del Pro.



Con soporte USB 2, el iPhone Air y el iPhone 17 admiten velocidades de transferencia de hasta 480 Mb/s. El iPhone 17 Pro y Pro Max admiten velocidades de transferencia de hasta 10 Gb/s, al igual que los modelos iPhone 16 Pro.

480 Mb/s es la misma velocidad de transferencia que ofrecía Lightning, por lo que los modelos iPhone Air y iPhone 17 todavía están limitados a las velocidades de la tecnología Lightning, ahora obsoleta.