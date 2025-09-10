El iPhone Air estrena el módem C1X 5G

Antes de que el iPhone Air debutara, los rumores sugerían que adoptaría el chip de módem C1 que Apple introdujo por primera vez con el iPhone 16e. Resulta que Apple tenía otra idea en mente, y el iPhone Air estrena la segunda generación: el chip C1X.
Apple dice que el módem C1X es hasta 2 veces más rápido que el C1, mientras que utiliza las mismas tecnologías celulares. Aparentemente es más rápido que el módem Qualcomm del iPhone 16 Pro, mientras que utiliza un 30 por ciento menos de energía. Según Apple, el C1X es el módem más eficiente energéticamente de un iPhone.
Parece que Apple se refiere a velocidades 5G de menos de 6 GHz cuando dice que el C1X es más rápido que el módem del iPhone 16 Pro, porque el chip todavía no es compatible con las velocidades 5G mmWave.
El C1X está limitado a bandas 5G de sub-6 GHz, mientras que el módem de Qualcomm en el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max es compatible con sub-6GHz y mmWave. Sub-6GHz es la versión más extendida de 5G, mientras que mmWave es más limitado y generalmente se encuentra en las principales ciudades y áreas urbanas.
