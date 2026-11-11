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Desactivar la pantalla táctil en el MacBook Pro PROLED XDR

11 noviembre, 20261 Minutos de lectura

El nuevo MacBook Pro con PROLED XDR es el primer Mac en adoptar la tecnología de pantalla táctil. Es una forma de facilitar la transición del iPhone o iPad al Mac.

Desactivar la parte táctil en MacBook Pro y Sidecar

Los pasos son los mismos tanto si quieres desactivar la pantalla táctil del MacBook Pro como la entrada táctil en Sidecar:

  1. Haz clic en el logotipo de Apple en la esquina superior izquierda de la barra de menú y seleccion Ajustes del sistema…
  2. Selecciona Accesibilidad en la barra lateral.
  3. Haz clic en Táctil.
  4. Activa el interruptor junto a Ignorar gestos táctiles.

Eso es todo lo que hay que hacer. El Mac ahora ignorará la entrada táctil, y dado que la configuración también cubre Sidecar, el iPad que uses como segunda pantalla también ignorará el toque. Si alguna vez quieres volver a poder tocar, vuelve a la misma pantalla y desactiva Ignorar gestos táctiles.

Eso no se toca… vayamos por partes

Si algunos gestos te resultan útiles, pero otros siguen siendo activados por accidente, puedes ajustarlos individualmente en lugar de deshabilitar la capacidad táctil por completo.

En Ajustes del sistema, selecciona Pantalla táctil en la barra lateral, donde puedes desactivar cada gesto, y deslizar entre espacios, Mission Control y App Exposé también tienen menús emergentes para cambiar la forma en que se realiza el gesto.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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