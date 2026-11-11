Los foros de soporte de Apple cierran el 20 de noviembre

Apple anunció hoy que los foros de discusión de la Comunidad de Soporte de Apple se cerrarán permanentemente el viernes 20 de noviembre.

Ya mismo, los foros de la Comunidad de Soporte de Apple son solo de lectura, y ya no se aceptan nuevas publicaciones. El mensaje final publicado en el sitio parece haber sido enviado a las 5:49 p.m. (Hora del Pacífico).

Todavía hay un botón de inicio de sesión, pero conduce a un portal interno para los empleados corporativos de Apple.

Aviso completo de Apple añadido al sitio:

La Comunidad de Soporte de Apple cerrará permanentemente el 20 de noviembre de 2026. A partir de hoy, el sitio ya no aceptará nuevas publicaciones y está disponible en un estado de solo lectura. Puedes seguir encontrando orientación y soporte de confianza en el sitio oficial de soporte de Apple. Queremos dar las gracias a los miembros de la comunidad que han contribuido con su tiempo y experiencia para ayudar a otros con sus productos Apple.

Es el final de una era. Apple ofreció un foro de discusión en línea para soporte técnico de usuario a usuario desde 1998, cuando lanzó el Apple Tech Exchange. Los foros pasaron a llamarse Apple Discussions en 2000, y luego a las Comunidades de soporte de Apple en 2011, antes de tomar su nombre actual de la Comunidad de Soporte de Apple en 2022.

Nota: Siempre nos quedará Faq-mac, la web y el canal de Telegram (@faq_mac) para las dudas.