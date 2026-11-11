Cupones a 50 dólares para aumentar el límite de IA en Creator Studio

Apple ha comenzado a vender «paquetes de uso de inteligencia» de un solo uso de 49,99 $ que les permiten a los suscriptores de Creator Studio comprar capacidad adicional para ciertas funciones de IA basadas en la nube después de alcanzar los límites mensuales. La opción apareció por primera vez en Logic Pro y se espera que llegue a otras aplicaciones de Creator Studio este mes.

Lo que cubren los paquetes y cómo funcionan

Los suscriptores de Creator Studio ya reciben una asignación mensual para funciones de inteligencia en aplicaciones como Logic Pro, Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Pages, Keynote, Numbers y Freeform. Apple enumera los mínimos (si se usa exclusivamente) de aproximadamente 50 imágenes, 250 formas, 50 presentaciones de aproximadamente 8-10 diapositivas cada una, o notas del presentador para 700 diapositivas. El límite del asistente de IA de Logic Pro varía con la complejidad de la conversación. Estos límites se restablecen cada mes.⁠

Una vez que se haya agotado la asignación mensual gratuita, los usuarios elegibles pueden comprar un paquete de uso de inteligencia. Apple describe los paquetes como una compra única (actualmente 49,99 $). El uso adicional no utilizado se transfiere de un mes a otro, pero caduca 12 meses después de la compra. El uso adicional se consume solo después de que se alcance el límite mensual regular. Los paquetes no admiten Compartir en familia y están vinculados exclusivamente a la cuenta de Apple utilizada para iCloud en el momento de la compra. Las ventas son definitivas excepto cuando la ley exija lo contrario.⁠

La ruta de compra se encuentra actualmente en Logic Pro: barra de menú > Características de inteligencia > Mostrar uso > Comprar más uso. Apple ha dicho que los paquetes se aplicarán a través de las características relevantes de inteligencia de Creator Studio a medida que las actualizaciones restantes de la aplicación se desplieguen este mes.⁠

Más información sobre la IA en Creator Studio