Del iPhone al Mac a través del tacto

Durante años, Apple ha mantenido una separación bastante clara entre sus dos grandes formas de entender la informática: por un lado, el iPhone y el iPad, dispositivos concebidos desde el principio para interactuar directamente con los dedos; por otro, el Mac, donde el teclado y el ratón —o el trackpad— han sido siempre los protagonistas.

Apple ha defendido durante mucho tiempo que una pantalla táctil no tenía demasiado sentido en un ordenador portátil. La ergonomía de utilizar una pantalla vertical con los brazos levantados, la precisión del puntero y las posibilidades del teclado físico justificaban, según la compañía, mantener dos filosofías de interacción diferentes.

Sin embargo, esto ha cambiado. La llegada de la pantalla táctil al nuevo MacBook Pro supone mucho más que la incorporación de una característica que llevamos años viendo en otros portátiles. Es, sobre todo, una declaración de intenciones: Apple quiere que los usuarios que llegan al Mac desde un iPhone o un iPad encuentren un entorno cada vez más familiar, intuitivo y fácil de aprender.

Y lo cierto es que la pantalla táctil no es más que la última pieza de un proceso de convergencia que lleva años desarrollándose.

Una pantalla táctil que lleva la experiencia del iPhone al Mac

Los nuevos MacBooks Pro estrena la pantalla PROLED XDR, disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas. Su principal novedad no es la calidad de imagen, sino en la incorporación de una superficie táctil que permite interactuar directamente con los elementos que aparecen en ella.

Apple ha integrado el sensor táctil en el propio panel, en lugar de superponer una capa independiente sobre la pantalla. Esta solución reduce la latencia y mejora la sensación de interacción directa con los contenidos.

En la práctica, esto permite realizar acciones que los usuarios de iPhone y iPad tienen completamente interiorizadas: deslizar un dedo para desplazarse por una página, pellizcar para ampliar una fotografía, arrastrar elementos entre aplicaciones o tocar dos veces una ventana para maximizarla.

No se trata de sustituir el trackpad ni el teclado, sino de incorporar una nueva posibilidad de interacción al laptop que conviva con los métodos tradicionales del Mac.

¿Cómo funciona la tecnología táctil?

Para entender esta novedad conviene detenerse brevemente en la tecnología que hace posible reconocer nuestros dedos sobre una pantalla.

La tecnología táctil más extendida actualmente en smartphones y tablets es la capacitativa proyectada (Projected Capacitive o P-Cap). Su funcionamiento se basa en las propiedades eléctricas del cuerpo humano.

Bajo la superficie de la pantalla existe una matriz de electrodos conductores que genera un campo eléctrico. Cuando acercamos o apoyamos un dedo, modificamos la capacitancia en una zona determinada de esa matriz. El controlador táctil detecta estas variaciones, calcula las coordenadas del contacto y transmite esa información al sistema operativo.

De esta manera, el dispositivo puede determinar dónde estamos tocando la pantalla y reconocer diferentes gestos, incluso cuando intervienen varios dedos simultáneamente.

Esta tecnología presenta varias ventajas:

Multitáctil: permite detectar varios puntos de contacto al mismo tiempo, haciendo posibles gestos como pellizcar, ampliar o rotar.

Precisión: ofrece una buena resolución espacial para identificar la posición del dedo.

Rapidez: los controladores actuales permiten detectar los contactos con una latencia muy reducida.

Durabilidad: al no necesitar presión mecánica, el sistema tiene menos componentes sometidos a desgaste.

La pantalla del nuevo MacBook Pro también está pensada para profesionales

La incorporación del control táctil no responde únicamente a la comodidad de los usuarios acostumbrados al iPhone.

Apple también ha querido aprovechar sus posibilidades en entornos profesionales. Los diseñadores pueden utilizar toda la superficie de la pantalla como un lienzo, los músicos pueden tocar instrumentos virtuales directamente sobre el panel y los profesionales del modelado 3D pueden manipular objetos de una forma mucho más natural.

La pantalla PROLED XDR incorpora también características orientadas a la calidad de imagen profesional:

Tecnología OLED en tándem.

Brillo máximo de hasta 2.000 nits.

Relación de contraste de 10.000.000:1.

Frecuencia de actualización variable de hasta 120 Hz.

Compatibilidad con espacios de color P3 y Adobe RGB.

La pantalla táctil es la última de muchas tecnologías que migran al Mac

Aunque la llegada del control táctil es probablemente el cambio más llamativo, Apple lleva tiempo trasladando tecnologías y conceptos del iPhone y el iPad al Mac, con el objetivo de conseguir que los usuarios puedan pasar de un dispositivo a otro sin tener que aprender nuevas formas de hacer las cosas.

Veamos algunos ejemplos.

1. Apple Silicon: la arquitectura del iPhone llega al ordenador

Uno de los cambios más importantes en la historia reciente del Mac fue el abandono de los procesadores Intel y la transición a Apple Silicon.

Aunque los procesadores de la serie M son mucho más potentes y complejos, su filosofía de diseño tiene mucho que ver con la experiencia adquirida por Apple desarrollando los chips de sus dispositivos móviles.

Los procesadores de los iPhone y iPad utilizan arquitecturas ARM y un diseño basado en SoC (System on a Chip), que integra diferentes unidades de procesamiento dentro de un mismo circuito. Apple trasladó esta filosofía al Mac con los chips M1 y sus sucesores.

La integración de CPU, GPU, Neural Engine y memoria unificada permite mejorar la eficiencia energética, reducir los tiempos de comunicación entre componentes y optimizar el rendimiento de aplicaciones que aprovechan todo el ecosistema de hardware y software de Apple.

2. Touch ID: la biometría también llega al Mac

Otra tecnología que ha realizado el camino desde los dispositivos móviles hasta los ordenadores es la autenticación biométrica. Touch ID debutó en el iPhone 5s y posteriormente llegó al iPad y al MacBook.

Su funcionamiento se basa en un sensor capacitativo que obtiene información de las características de la huella dactilar y permite verificar la identidad del usuario.

En el Mac, esta tecnología facilita acciones cotidianas como desbloquear el equipo, autorizar compras mediante Apple Pay o confirmar determinadas operaciones del sistema.

3. Gestos multitáctiles: del iPhone al trackpad del Mac

Mucho antes de que llegara la pantalla táctil, Apple ya había comenzado a trasladar al Mac algunos de los conceptos de interacción que habían popularizado el iPhone y el iPad, como el trackpad multitáctil.

Gestos como deslizar varios dedos para cambiar de escritorio, ampliar imágenes mediante dos dedos o desplazarse por documentos con movimientos naturales forman parte de la experiencia habitual de macOS.

La pantalla táctil del nuevo MacBook Pro lleva esta filosofía un paso más allá: ya no es necesario realizar el gesto sobre un dispositivo intermedio, como el trackpad. Podemos actuar directamente sobre el contenido.

4. Continuidad: todos los dispositivos forman parte de un mismo entorno

Si hay una tecnología que representa especialmente bien la estrategia de Apple, esa es Continuidad (Continuity). El objetivo es que el iPhone, el iPad y el Mac no funcionen como dispositivos independientes, sino como diferentes puntos de acceso a un mismo entorno de trabajo.

Algunas de sus funcionalidades más interesantes son:

Handoff: permite comenzar una tarea en un dispositivo y continuarla en otro. Podemos empezar a redactar un correo en el iPhone y terminarlo en el Mac.

Portapapeles Universal: permite copiar texto, imágenes o vídeos en un dispositivo y pegarlos directamente en otro.

AirDrop: facilita el intercambio de archivos entre dispositivos Apple sin necesidad de utilizar servicios externos.

Cámara de Continuidad: permite utilizar la cámara del iPhone como fuente de vídeo para las videollamadas del Mac o transferir fotografías y documentos escaneados.

Sidecar: convierte el iPad en una pantalla adicional del Mac y permite aprovechar el Apple Pencil en aplicaciones profesionales.

Control Universal: permite utilizar un mismo teclado y ratón o trackpad para controlar varios dispositivos Apple.

Todas estas funcionalidades reducen las barreras entre plataformas y consiguen que el usuario perciba el ecosistema como un entorno único.

5. Dynamic Island: un concepto del iPhone que aterriza en macOS

Otra de las novedades del nuevo MacBook Pro es la llegada de Dynamic Island al Mac. Esta característica, que debutó en el iPhone 14 Pro, utiliza una zona dinámica de la interfaz para mostrar información contextual y facilitar el acceso a determinadas funciones. En el MacBook Pro, Dynamic Island se convierte en un espacio para Spotlight, las actividades en directo y Siri AI.

Un Mac cada vez más familiar para los usuarios de iPhone y iPad

Apple sabe que una parte importante de sus potenciales clientes ya utiliza un iPhone o un iPad. Para muchos de ellos, el primer contacto con el ecosistema de la compañía no se produce a través de un Mac, sino de un dispositivo móvil.

La incorporación de tecnologías conocidas, los gestos multitáctiles, la biometría, la integración entre dispositivos y ahora la pantalla táctil contribuyen a reducir esa curva de aprendizaje.

Esto no significa que Apple quiera convertir macOS en una versión de iOS o iPadOS. De hecho, el Mac sigue teniendo una identidad propia, con una gestión de ventanas más avanzada, un sistema de archivos completo, una mayor flexibilidad y herramientas profesionales que responden a necesidades muy diferentes.