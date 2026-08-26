Ya puedes comprar el adaptador de corriente dinámico de 40 W de Apple

Junto con el lanzamiento de los nuevos modelos de Mac Studio y Mac mini, Apple ha ampliado hoy su adaptador de corriente dinámico de 40 W con 60 W Max a países de Europa que utilizan el Europlug de dos pines tipo C.

La variante actualizada del adaptador de corriente tiene un diseño retráctil de dos puntas. Las puntas se retraen de nuevo en la carcasa del adaptador de corriente, lo que facilita su transporte si se mete en una bolsa o bolsillo.

Los países donde el adaptador de corriente dinámico tipo C 40W con 60W Max está disponible incluyen Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y Vietnam. En la mayoría de los países de la zona euro, tiene un precio de 45 €.