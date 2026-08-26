Qué viene en Apple TV: Hermanos

Apple TV ha presentado el tráiler de «Hermanos», la nueva serie de comedia protagonizada y producida por el ganador del Premio de la Academia Matthew McConaughey y el nominado al Premio de la Academia Woody Harrelson, y con director y productor ejecutivo Lee Eisenberg, nominado al premio Emmy y ganador del Premio Peabody. La comedia de ocho episodios se estrenará en Apple TV con los dos primeros episodios el miércoles 23 de septiembre, seguido de un nuevo episodio todos los miércoles hasta el 4 de noviembre de 2026.

«Hermanos» sigue a McConaughey y Harrelson, que interpretan versiones ficticias de sí mismos, y cuya amistad se convierte en un caos cuando descubren un secreto guardado desde hace décadas: en realidad podrían ser hermanos.

Después de que el compromiso de la hija de Woody se desmorone, carga a la familia y se dirige a Austin para una estancia prolongada en el rancho de Matthew. Pero lo que comienza como una escapada de curación rápidamente se complica cuando la madre de Matthew, Ma Mac (interpretada por Holland Taylor), accidentalmente deja escapar un secreto enterrado hace mucho tiempo que los dos amigos en realidad podrían ser hermanos.

Mientras Woody pone el rancho patas arriba en busca de la verdad, Matthew se encuentra haciendo malabares con una crisis de identidad completamente diferente: una posible carrera para gobernador de Texas.

El resultado es una historia sincera, caótica y tremendamente divertida sobre la amistad, la familia, la fama y la línea desordenada entre el mito y la realidad.

Faq-Mac: ¡qué ganas de verla!