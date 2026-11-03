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Nota de prensaPeriféricos

Protege tu NAS contra ransomware

3 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Recientemente, una campaña de ransomware conocida como C3RB3R ha estado apuntando a dispositivos Synology NAS que ejecutan versiones obsoletas de DSM. Estos ataques explotan una vulnerabilidad que parcheamos en diciembre de 2024, como se detalla en Synology-SA-24:20. La instalación de esta actualización cierra la vulnerabilidad en la que se basan estos ataques.

Esta campaña no está relacionada con la vulnerabilidad PHP2Shell recientemente parcheada. Nuestra investigación muestra que los ataques explotan solo la vulnerabilidad abordada en Synology-SA-24:20. Dicho esto, recomendamos mantener siempre actualizados el DSM y todos los paquetes instalados para asegurarnos de que tiene las últimas correcciones de seguridad.

Cómo comprobar y proteger tu NAS

Ejecuta un análisis del asesor de seguridad. A continuación, consulta el programador de tareas para los scripts que no creaste, y usuario y grupo para las cuentas de administrador que no agregaste. Si encuentras algo inusual, ponte en contacto con el soporte de Synology.

Instala la última versión de DSM en Panel de control > Actualizar y restaurar, luego actualiza todos los paquetes instalados en el Centro de paquetes.

Habilita las actualizaciones automáticas en Update & Restore para que las futuras correcciones de seguridad se instalen tan pronto como se publiquen.

Configura una copia de seguridad fuera del sitio con paquetes incluidos en DSM, como Hyper Backup y Snapshot Replication. Mantener una copia de los datos en una ubicación separada permite recuperarlos incluso si el NAS está comprometido. Comprueba regularmente que las tareas de copia de seguridad se están completando con éxito.

Synology PSIRT continúa monitoreando esta campaña, y el equipo de soporte está ayudando a los usuarios afectados. Si necesitas ayuda con alguno de estos pasos, ponte en contacto con Soporte de Synology a través del Centro de Soporte en DSM o tu Cuenta Synology.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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