Nuevo Mac Studio con M5 Max y M5 Ultra

Apple ha anunciado hoy el nuevo Mac Studio con M5 Max y el nuevo M5 Ultra, que ofrece un descomunal salto en rendimiento de IA y gráficos aún más rápidos para las tareas profesionales más exigentes, todo ello en su característico diseño compacto que cabe perfectamente en cualquier escritorio. Ahora, con un rendimiento de IA hasta 4,3 veces más rápido,1 un almacenamiento hasta 2 veces más rápido,2 unos gráficos hasta 1,8 veces más rápidos,1 una CPU hasta 1,3 veces más rápida1 y un mayor ancho de banda de memoria, el Mac Studio permite a creativos, desarrolladores, investigadores de IA, científicos de datos y muchos más desafiar los límites de lo posible. El Mac Studio con el M5 Max incorpora una CPU de 18 núcleos, una GPU de hasta 40 núcleos con Neural Accelerators integrados en cada núcleo y hasta 128 GB de memoria unificada para agilizar los procesos profesionales y los flujos de trabajo basados en la IA más complejos. Con el potente M5 Ultra, el Mac Studio ofrece ahora una CPU de hasta 36 núcleos, una GPU de hasta 80 núcleos y una impresionante memoria unificada de 512 GB, para que los usuarios puedan ejecutar enormes modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) íntegramente en el dispositivo. Por primera vez, el Mac Studio viene con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y los puertos Thunderbolt 5 completan su amplia conectividad, haciendo posible que los usuarios puedan aprovechar sistemas de almacenamiento externo ultrarrápido, chasis de expansión PCIe y potentes soluciones de hub para las cargas de trabajo más intensas.Thunderbolt 5 también permite agrupar varios equipos Mac Studio ofreciendo un rendimiento hasta 3 veces más rápido para la inferencia de IA distribuida en comparación con un solo sistema.1 Todo ello, unido al Studio Display y el Studio Display XDR, la potencia de macOS 27 y la última generación de Apple Intelligence,3 incluyendo Siri AI,4 resulta en el ordenador de mesa definitivo para profesionales. El nuevo Mac Studio se puede reservar a partir de hoy y estará disponible a partir del 22 de septiembre.

«El Mac Studio es el ordenador de mesa definitivo para IA en el dispositivo y los flujos de trabajo profesionales más exigentes del mundo, en el que los usuarios confían por su tremendo rendimiento y amplia conectividad profesional; todo en un diseño silencioso y compacto que cabe cómodamente en cualquier escritorio. Y hoy llevamos los límites aún más lejos», ha dicho Johny Srouji, Chief Hardware Officer de Apple.«Con el potente M5 Max y las increíbles capacidades del M5 Ultra, el Mac Studio da comienzo a una nueva era para los ordenadores de mesa, ofreciendo enormes mejoras de rendimiento en las cargas de trabajo profesionales y en la inferencia de IA con modelos de última generación. Gracias a la integración directa de los Neural Accelerators en la GPU y su descomunal cantidad de memoria unificada de gran ancho de banda, el nuevo Mac Studio es nuestro Mac más potente hasta la fecha».

Un paso descomunal para la IA

El Mac Studio está a la vanguardia del procesamiento de IA de alto rendimiento. Ahora, con el M5 Max y el M5 Ultra, los chips más potentes que jamás haya creado Apple, la potencia de rendimiento alcanza un nuevo nivel y lleva los modelos de IA más avanzados directamente a los escritorios de los usuarios. Los Neural Accelerators integrados en cada núcleo de la GPU ofrecen una multiplicación de matrices significativamente más rápida. El M5 Max ofrece un espectacular procesamiento de IA en el dispositivo con un rendimiento hasta 3,9 veces más rápido respecto a la generación anterior, acelerando el procesamiento de prompts.1 Con el M5 Ultra, el Mac Studio multiplica el rendimiento máximo de procesamiento de IA hasta por 4,3 respecto al M3 Ultra y un impresionante 9,8 respecto al M1 Ultra. 1 Combinado con hasta 512 GB de memoria unificada y 1,2 TB/s de ancho de banda de memoria, un 50 % más que antes, el Mac Studio hace posible ejecutar modelos enormes íntegramente en el dispositivo con total privacidad, y sin contar tokens ni preocuparse por el aumento de los costes de la nube.

La inferencia de IA alcanza niveles totalmente nuevos con varios sistemas Mac Studio. Los usuarios y equipos que necesitan compartir procesamientos de IA pueden agrupar varios sistemas Mac Studio gracias a la compatibilidad integrada con Thunderbolt 5 y RDMA (acceso directo remoto a la memoria). Esto crea un enorme grupo de memoria compartida entre sistemas, lo que permite a los usuarios cargar los modelos de código abierto más grandes y exigentes de última generación disponibles hoy en día. Un conjunto de cuatro sistemas Mac Studio ofrece una inferencia de IA hasta 3 veces más rápida que un solo sistema.1

El Mac Studio también es una plataforma muy potente para el amplio ecosistema de herramientas que investigadores y desarrolladores de IA utilizan a diario en los entornos avanzados de macOS. Core AI es un nuevo entorno que permite crear, ejecutar e implantar modelos de IA en los chips de Apple. Con su arquitectura optimizada para los chips de Apple, lo que incluye la memoria unificada, la CPU, la GPU y el Neural Engine, los desarrolladores pueden implantar modelos de lenguaje de gran tamaño en su totalidad de manera local y añadir sus propios modelos personalizados a sus apps. MLX, el entorno de aprendizaje automático de código abierto de Apple optimizado para los chips de Apple, permite a los desarrolladores ejecutar, entrenar y ajustar modelos con una eficiencia excepcional en el Mac. Además de estos potentes entornos, combinados con Xcode y un potente ecosistema de herramientas y soluciones de IA, el Mac Studio ofrece una plataforma integral para el desarrollo de IA, desde la experimentación y el entrenamiento hasta la implantación.

Mac Studio con M5 Max

Velocidad y potencia excepcionales para procesos profesionales

Diseñado para usuarios que requieren de un rendimiento potente en un formato compacto, el Mac Studio con M5 Max es ideal para músicos, fotógrafos, ingenieros de software y diseñadores que trabajan con gráficos 3D y de movimiento en tiempo real. El Mac Studio con M5 Max ofrece un gran salto en rendimiento, con una CPU de 18 núcleos con 6 supernúcleos y 12 núcleos de rendimiento para que los desarrolladores puedan compilar código aún más rápido. La GPU de hasta 40 núcleos con Neural Accelerators ahora es hasta un 50 % más rápida que en la generación anterior, impulsando tareas intensivas en gráficos como el desarrollo de videojuegos con mayores tasas de fotogramas y geometrías de escena más complejas.1 Con hasta 614 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, el M5 Max ofrece una increíble velocidad de procesamiento de IA en el dispositivo para que los usuarios puedan ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño, generar imágenes y vídeos y agilizar procesos complejos.

El nuevo Mac Studio también incluye trazado de rayos por aceleración de hardware de tercera generación, ofreciendo una mayor velocidad y realismo de la iluminación, los reflejos y las sombras en procesos profesionales de diseño, efectos visuales y modelado 3D. Los núcleos de sombreado mejorados impulsan el procesamiento paralelo para navegar con mayor fluidez por la ventana gráfica en tiempo real y renderizados sin conexión online más rápidos en cargas de trabajo creativas. Además, su potente motor multimedia ofrece aceleración de hardware para H.264, HEVC, ProRes y decodificación AV1, por lo que los cineastas pueden realizar gradaciones de color en metraje 8K sin comprimir y procesar varias secuencias de vídeo simultáneas con facilidad.

El Mac Studio con el M5 Max permite:1

Procesar prompts de modelos de lenguaje de gran tamaño en LM Studio hasta 10,7 veces más rápido que en el Mac Studio con el M1 Max y hasta 3,9 veces más rápido que en el modelo con el M4 Max.

Convertir texto a imagen hasta 7,4 veces más rápido que en el Mac Studio con el M1 Max y hasta 3,5 veces más rápido que en el modelo con el M4 Max.

Usar la prestación Magic Mask de Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio hasta 5,3 veces más rápido que en el Mac Studio con el M1 Max y hasta 3 veces más rápido que en el modelo con el M4 Max.

Procesar bases para la secuenciación de ADN en Oxford Nanopore MinKNOW hasta 3,5 veces más rápido que en el Mac Studio con el M1 Max y hasta 1,9 veces más rápido que en el modelo con el M4 Max.

Mac Studio con M5 Ultra

Superpotencia para las tareas más exigentes

Diseñado para profesionales que se enfrentan a las cargas de trabajo más extremas, el Mac Studio es el ordenador de mesa profesional definitivo, y lleva el rendimiento a otro nivel. No hay otro chip como el M5 Ultra, que ofrece los mayores niveles de rendimiento y una descomunal cantidad de memoria unificada para que los profesionales puedan desafiar los límites de lo que pueden llevar a cabo con un único dispositivo. Los cineastas pueden gradar el color de metraje 8K sin comprimir en tiempo real, los artistas de efectos visuales pueden renderizar simulaciones complejas y los analistas de datos pueden entrenar modelos de IA en el entorno local con enormes conjuntos de datos. El nuevo Mac Studio con M5 Ultra cuenta con una CPU de hasta 36 núcleos con 12 supernúcleos y 24 núcleos de rendimiento que multiplica hasta por 1,3 el rendimiento multihilo respecto al M3 Ultra.1 Su GPU de hasta 80 núcleos, la más potente jamás integrada en un chip de Apple, incorpora por primera vez Neural Accelerators en un chip Ultra y multiplica hasta por 4,3 el rendimiento máximo de procesamiento de IA respecto al M3 Ultra.1 También incluye gráficos hasta 1,8 veces más rápidos que la generación anterior, lo que agiliza los procesos de renderizado 3D para efectos visuales en tiempo real.1

Y con hasta 512 GB de memoria unificada y 1,2 TB/s de ancho de banda de memoria, el nuevo Mac Studio revoluciona los flujos de trabajo de IA. Los agentes de codificación de IA procesan significativamente más rápido, las herramientas de generación de imágenes pueden crear resultados al instante, y los equipos empresariales pueden agrupar varios sistemas para escalar el rendimiento a nuevos niveles. Además, con el doble de bloques de codificación y decodificación de vídeo que el M5 Max, el motor multimedia del M5 Ultra es más capaz que nunca, por lo que los profesionales pueden reproducir hasta 33 secuencias ProRes 422 8K a 30 f/s de forma simultánea en el M5 Ultra.1

El Mac Studio con M5 Ultra permite:1

Entrenar modelos de aprendizaje automático de CopyCat en Foundry Nuke hasta 15,4 veces más rápido que en el Mac Studio con el M1 Ultra y hasta 3,3 veces más rápido que en el modelo con el M3 Ultra.

Procesar prompts de modelos de lenguaje de gran tamaño en LM Studio hasta 9,8 veces más rápido que en el Mac Studio con el M1 Ultra y hasta 4 veces más rápido que en el modelo con el M3 Ultra.

Convertir texto a imagen hasta 8,2 veces más rápido que en el Mac Studio con el M1 Ultra y hasta 4,3 veces más rápido que en el modelo con el M3 Ultra.

Renderizar escenas en Maxon Redshift hasta 4,7 veces más rápido que en el Mac Studio con el M1 Ultra y hasta 1,7 veces más rápido que en el modelo con el M3 Ultra.

Almacenamiento ultrarrápido y conectividad profesional

El nuevo Mac Studio también cuenta con un almacenamiento más rápido y una amplia gama de opciones de conectividad de uso profesional. El almacenamiento es hasta 2 veces más rápido gracias a la arquitectura SSD de última generación basada en PCIe Gen 6, que ofrece las velocidades de lectura y escritura más altas del sector para cargar proyectos, transferir archivos y ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño a gran velocidad.2 Con los puertos Thunderbolt 5 y sus velocidades de transferencia con hasta 120 Gb/s de ancho de banda, los profesionales pueden conectar periféricos de alto rendimiento, monitores, chasis de expansión PCIe y unidades de almacenamiento externo para aprovechar su increíble rapidez. El chip N1 diseñado por Apple lleva las tecnologías Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 por primera vez al Mac Studio, mejorando el rendimiento y la fiabilidad de las conexiones inalámbricas. El Mac Studio ahora permite utilizar Genlock a través de USB-C para sincronizar con precisión un monitor con una cámara profesional, al igual que en el iPhone 17 Pro. Y también admite hasta ocho monitores o hasta cuatro Studio Display XDR a 120 Hz con resolución 5K completa para ofrecer una amplia pantalla para los proyectos más exigentes.

macOS 27 Golden Gate: una experiencia inigualable

El nuevo Mac Studio desata su potencial con macOS 27, una próxima versión del sistema operativo que incorpora Siri AI, un asistente mucho más capaz y personal; las útiles prestaciones de Apple Intelligence para las apps de uso diario, y un amplio conjunto de mejoras que hacen que el Mac sea aún más fiable y ágil en la respuesta. Siri AI se basa en el contexto personal para ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan en cada momento en sus mensajes, correos y fotos, responder a preguntas sobre prácticamente cualquier tema y llevar a cabo tareas en las apps. Siri AI se integra en Spotlight y los menús contextuales de todo el sistema, y los usuarios pueden preguntarle a Siri sobre el contenido de la pantalla con la inteligencia visual mediante un atajo de teclado específico. Los profesionales también pueden redactar y editar con Siri en casi todos los lugares donde escriben.

Además, Apple Intelligence hace que las apps sean más inteligentes y útiles con nuevas formas de personalizar y organizar la navegación en Safari, crear fácilmente automatizaciones en Atajos con solo describirlas y utilizar prestaciones avanzadas de edición en la app Fotos. Las prestaciones en las que confían los profesionales suben de nivel gracias a las mejoras en el rendimiento y la búsqueda. Los cambios en Liquid Glass mejoran la legibilidad y añaden barras de herramientas uniformes, barras laterales de borde a borde y nuevas formas para las ventanas y los iconos de la barra de menús, así que los usuarios pueden personalizar aún más su aspecto.

El Mac Studio y el medio ambiente

El nuevo Mac Studio se ha diseñado pensando en el medio ambiente, contribuyendo al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Está fabricado con un 35 % de materiales reciclados5, incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa y tierras raras 100 % recicladas en todos los imanes. El nuevo Mac Studio está fabricado con un 40 % de energías de origen renovables en su proceso de fabricación, como la solar y la eólica, y cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.6

Precios y disponibilidad