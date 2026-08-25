Nuevo Mac mini de Apple, con chips M6 y M5 Pro

Apple ha anunciado hoy el Mac mini con el nuevo M6 y el potente M5 Pro, que ofrecen un gran salto en rendimiento y aún más versatilidad en un diseño ultracompacto. Con el M6, ahora el Mac mini multiplica por cuatro el rendimiento de la IA,1 duplica la velocidad del almacenamiento2 y los gráficos1 y aumenta un 40 % la potencia de la CPU.1 Todo en el Mac mini con el chip M6 va increíblemente rápido, desde las tareas de productividad del día a día hasta los procesos de IA agéntica. Por su parte, el Mac mini con el M5 Pro ofrece un rendimiento aún más profesional para ejecutar con facilidad las tareas más exigentes, como editar vídeos o desarrollar videojuegos. Este nuevo nivel de rendimiento hace que los procesos de trabajo sean más sencillos, independientemente de si el Mac mini se utiliza como ordenador principal o como sistema de computación agéntica siempre activo. Ambos modelos del Mac mini incluyen Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, así como Ethernet de 2,5 Gb mejorado, y cuentan con la posibilidad de configurarse con Ethernet de 10 Gb. Si a esto se le añade la potencia de macOS 27 y Apple Intelligence3 de última generación con Siri AI,4 el nuevo Mac mini es una opción excepcional tanto para los usuarios nuevos como para los que ya tienen un Mac. El nuevo Mac mini ya se puede reservar y estará disponible el 22 de septiembre.

«El Mac mini siempre ha sido el Mac más versátil. Tanto si se usa como ordenador doméstico, como herramienta en un estudio profesional o como un dispositivo agéntico siempre activo, el Mac más pequeño puede con todo», ha dicho Johny Srouji, Chief Hardware Officer de Apple. «Hoy llevamos esa versatilidad un paso más allá. Gracias a una CPU y unos gráficos más potentes, los Neural Accelerators de la GPU y un mayor ancho de banda de memoria, el Mac mini con el chip M6 ofrece un nuevo nivel de rendimiento de la IA. Y con opciones de hasta 18 núcleos en la CPU y 20 núcleos en la GPU, el Mac mini con el M5 Pro es un equipo potente y ultracompacto para procesos profesionales complejos. Tenemos muchas ganas de ver de qué formas tan increíbles lo utilizará la gente».

Mac mini con el nuevo M6

Un gigante de la IA en tamaño mini

El Mac mini con el chip M6 puede con todo: tareas de productividad, proyectos creativos, los procesos de IA más avanzados y mucho más. El chip M6 tiene una CPU de 12 núcleos (dos más que antes) y ofrece el rendimiento monohilo más veloz del mundo para que todo funcione con una fluidez y capacidad de respuesta extraordinarias. La GPU de 12 núcleos, que también cuenta con dos núcleos más que el modelo anterior, ahora incorpora por primera vez Neural Accelerators en cada núcleo, lo que multiplica por cuatro el rendimiento de la IA y duplica la potencia gráfica respecto al Mac mini con el M4.1 Además, el nuevo Neural Engine dual de 16 núcleos ofrece el doble de rendimiento que la generación anterior y, junto con la GPU avanzada, consigue que el Mac mini sea un equipo ultrapotente para las tareas de IA.1 Y con la memoria unificada de serie de 16 GB, que ofrece opciones de configuración de hasta 32 GB, y un mayor ancho de banda de hasta 170 GB/s, la multitarea es más rápida que nunca.

El Mac mini con el chip M6 permite:2

Procesar prompts de modelos de lenguaje de gran tamaño en LM Studio hasta 13,5 veces más rápido que en el Mac mini con el M1 y hasta 4,8 veces más rápido que en el modelo con el M4.

Trabajar con hojas de cálculo en Microsoft Excel hasta 2,3 veces más rápido que con el Mac mini con el M1 y hasta 1,5 veces más rápido que con el modelo con el M4.

Un rendimiento en juegos con trazado de rayos, como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, hasta el doble de rápido que en el Mac mini con el M4.

Screenshot

Mac mini con el M5 Pro

Un rendimiento profesional nunca visto

El Mac mini con el chip M5 Pro redefine lo que se puede hacer con un ordenador de mesa tan pequeño. Permite a los usuarios profesionales llevar a cabo procesos exigentes como desarrollar apps, renderizar vídeo, realizar simulaciones científicas y mucho más. El M5 Pro incluye una CPU de hasta 18 núcleos con un rendimiento multihilo impresionante y una GPU de hasta 20 núcleos con un núcleo de sombreado mejorado y trazado de rayos de tercera generación para los proyectos más exigentes de diseño 3D, efectos visuales y desarrollo de juegos. Gracias a los Neural Accelerators de cada núcleo de la GPU, el M5 Pro también ofrece una mejora significativa en la capacidad de computación de la IA respecto al modelo de Mac mini anterior. Esto permite que los usuarios lleven a cabo procesos de IA más avanzados, como el escalado de fotos y vídeos o la ejecución de modelos de difusión de gran tamaño, a una velocidad nunca vista. Y como admite hasta 64 GB de memoria unificada con 307 GB/s de ancho de banda de memoria, permite a los usuarios ejecutar modelos de IA locales aún más grandes, trabajar con escenas 3D complejas, editar archivos ProRes RAW y cargar enormes conjuntos de datos personalizados para realizar proyectos de investigación. Además, el Mac mini con el M5 Pro cuenta con un rendimiento por vatio líder del sector que lo hace silencioso y eficiente, perfecto para trabajar con agentes de IA o procesos creativos en un ordenador de mesa siempre activo.

El Mac mini con el chip M5 Pro permite:

Procesar prompts de modelos de lenguaje de gran tamaño 5 en LM Studio hasta 8,5 veces más rápido que en el Mac mini con el M2 Pro y hasta 4 veces más rápido que en el modelo con el M4 Pro. 2

en LM Studio hasta 8,5 veces más rápido que en el Mac mini con el M2 Pro y hasta 4 veces más rápido que en el modelo con el M4 Pro. Llevar a cabo un renderizado con trazado de rayos en Blender hasta 4,5 veces más rápido 5 que en el Mac mini con el M2 Pro y hasta 1,4 veces más rápido que en el modelo con el M4 Pro. 2

que en el Mac mini con el M2 Pro y hasta 1,4 veces más rápido que en el modelo con el M4 Pro. Procesar imágenes en Affinity hasta 2,1 veces más rápido5 que en el Mac mini con el M2 Pro y hasta 1,5 veces más rápido que en el modelo con el M4 Pro.2

Conectividad líder en el sector

Los nuevos modelos de Mac mini con el M6 y el M5 Pro ahora son compatibles con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb, que ofrece una conectividad por cable más rápida y la opción de ampliación a 10 Gb. En la parte delantera, el equipo cuenta con dos puertos USB-C que admiten USB 3 y una toma para auriculares compatible con auriculares de alta impedancia, todo ello en una ubicación de fácil acceso. La parte trasera del Mac mini con el chip M6 incorpora tres puertos Thunderbolt 4, mientras que el modelo con el M5 Pro cuenta con tres puertos Thunderbolt 5, además de HDMI y Ethernet. Para ampliar aún más las posibilidades, Thunderbolt 5 permite agrupar varios sistemas Mac mini para ejecutar modelos de IA de gran tamaño en el propio dispositivo. Y la nueva compatibilidad con Genlock a través de USB-C permite sincronizar a la perfección un monitor y una cámara, incluso la de un iPhone 17 Pro.

macOS 27 Golden Gate: una experiencia inigualable

El nuevo Mac mini desata todo su potencial gracias a macOS 27, la próxima versión del sistema operativo que viene con Siri AI, un asistente mucho más capaz y personal; útiles prestaciones de Apple Intelligence para las apps de uso diario, y un amplio abanico de mejoras que llevan más allá la respuesta y la fiabilidad del Mac. Siri AI tiene en cuenta el contexto personal para ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan en cada momento en sus mensajes, correos y fotos, responder a preguntas sobre prácticamente cualquier tema y llevar a cabo tareas en las apps. Siri AI se integra en Spotlight y los menús contextuales de todo el sistema, y los usuarios pueden preguntarle a Siri sobre el contenido de la pantalla con la inteligencia visual mediante un atajo de teclado específico. Y también pueden redactar y editar con Siri en casi todos los lugares donde se puede escribir.

Además, Apple Intelligence hace que las apps sean más inteligentes y útiles con nuevas formas de personalizar y organizar la navegación en Safari, crear fácilmente automatizaciones en Atajos con solo describirlas y utilizar prestaciones avanzadas de edición en la app Fotos. Las prestaciones que ya utilizan los usuarios suben de nivel gracias a las mejoras en el rendimiento y la búsqueda. Los cambios en Liquid Glass mejoran la legibilidad y añaden barras de herramientas uniformes, barras laterales de borde a borde y nuevas formas para las ventanas y los iconos de la barra de menús, así los usuarios pueden personalizar aún más su aspecto.

El Mac mini y el medio ambiente

El nuevo Mac mini también se ha diseñado pensando en el medio ambiente y en contribuir al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Está fabricado con un 50 % de materiales reciclados,6 lo que incluye aluminio 100 % reciclado en la carcasa y tierras raras 100 % recicladas en todos los imanes. Toda la electricidad que se usa en la fabricación del Mac mini procede de energías renovables, como la solar y la eólica, durante toda la cadena de suministro. Además, Apple ha invertido en suficiente energía renovable en todo el mundo para satisfacer la electricidad que los clientes consumen al utilizar el Mac mini. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.7

Precios y disponibilidad