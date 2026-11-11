Razer Hammerhead V3 Chroma

En el centro de los Hammerhead V3 Chroma se encuentra la tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) de tipo “feed-forward”, diseñada para neutralizar activamente el ruido ambiental desde el bullicio en un trayecto en metro hasta el ajetreo en el hogar, permitiendo a los jugadores mantener una concentración absoluta en los sonidos clave del juego. En su interior, una arquitectura de doble transductor, ajustada a medida, combina un transductor dinámico de 11 mm que aporta unos graves potentes e impactantes, y con un “tweeter” dedicado de 6 mm, encargado de ofrecer unos agudos nítidos y bien definidos.

En PC, activa el sonido envolvente THX® Surround Sound 7.1 a través de Razer Synapse para obtener una precisión posicional milimétrica que mejora los tiempos de reacción en entornos competitivos. Los usuarios también pueden ajustar al instante su experiencia auditiva mediante preajustes de audio específicos para juegos, música, películas y llamadas, o configurar un perfil de ecualización totalmente personalizado.

Movilidad táctica. Control manual.

Los auriculares con cable tradicionales sobresalen directamente de los puertos del dispositivo, lo que genera una interferencia molesta con la palma de la mano al sostener el móvil en modo horizontal. Los Hammerhead V3 Chroma solucionan este problema mediante un conector USB-C ergonómico de 90° y bajo perfil, que queda perfectamente alineado con la superficie de smartphones, tablets y consolas portátiles compatibles; esto garantiza la máxima comodidad al sujetar el dispositivo y evita la tensión en el cable durante sesiones prolongadas.

Diseñados para resistir los desplazamientos diarios y un uso exigente, estos auriculares cuentan con una estructura resistente al agua (clasificación IPX4) que los protege frente al sudor, la lluvia y las salpicaduras accidentales.

Para realizar ajustes rápidos durante una partida, el mando integrado en el cable permite a los jugadores regular el volumen, controlar la reproducción multimedia y activar o desactivar la cancelación activa de ruido (ANC) sin tener que salir del juego; además, el micrófono omnidireccional incorporado garantiza una nitidez absoluta en la voz, tanto para la comunicación con el equipo como para las llamadas cotidianas.

Lleva la experiencia de tu zona de juego a cualquier parte: cada auricular cuenta con iluminación dinámica Razer Chroma RGB. Los jugadores pueden elegir entre 16,8 millones de colores y configuraciones de iluminación preestablecidas para adaptarlos a su estilo personal o sincronizarlos con su ecosistema Razer existente.

Sonido envolvente. Estilo audaz.

Inmersión sonora total: Cancelación activa de ruido (ANC) de tipo “feed-forward”, transductores dinámicos personalizados de 11 mm con “tweeters” de 6 mm y sonido envolvente THX 7.1 en PC para un posicionamiento sonoro preciso.

Movilidad y control tácticos: Conector USB-C ergonómico en ángulo de 90° (orientación horizontal), diseño resistente al agua (certificación IPX4) y mando integrado con micrófono omnidireccional para un control táctil y rápido sobre la marcha.

Integración en un ecosistema inteligente: Iluminación característica Razer Chroma RGB con 16,8 millones de colores, más de 4 perfiles de ecualización (EQ) optimizados, y compatibilidad digital instantánea mediante USB-C sin latencia en dispositivos modernos.

Desde torneos móviles de alto nivel hasta los desplazamientos diarios, los Razer Hammerhead V3 Chroma ofrecen una claridad de audio de nivel profesional y una ergonomía táctica, sin importar dónde juegues.

Para obtener más información sobre el Razer Hammerhead V3 Chroma, visite https://rzr.to/hhv3-chroma .

MATERIAL MULTIMEDIA

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PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Hammerhead V3 Chroma

89.99€ PVP Recomendado

Ya disponible en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo.

*THX, THX Spatial Audio y el logotipo de THX son propiedad de THX Ltd., registrados en los EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.