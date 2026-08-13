13 cosas que puede que no sepas de los nuevos Mac Mini y Mac Studio

Apple ha anunciado nuevos modelos Mac mini con M6 y M5 Pro y los modelos Mac Studio con M5 Max y M5 Ultra . Ya hemos cubierto todas las novedades, pero queríamos destacar algunos datos interesantes sobre las nuevas máquinas.



Aumentos de precio – El Mac mini ahora comienza en 1.069 €, unos 300 € por encima del precio inicial original del Mac mini M4 (719 €) cuando se lanzó en octubre de 2024. El precio del Mac Studio comienza en 3.029 €, 500€ más que el precio original del modelo Mac Studio M4 Max (2.529 €) cuando salió en marzo de 2025.

Conectividad – Apple ha actualizado los nuevos Mac con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, por lo que están a la par con los estándares de conectividad en los últimos modelos de iPhone. Wi-Fi 7 ofrece velocidades de datos más rápidas en la banda de 6 GHz, menor latencia y una opción para conectarse a través de redes de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz a la vez para mejorar la fiabilidad.

Genlock – El Mac mini y el Mac Studio admiten genlock sobre USB-C, por lo que no hay necesidad de una caja de sincronización separada. Genlock se utiliza en tomas multicámara y producción virtual para bloquear el tiempo a una señal de referencia compartida. La pantalla del Mac y la cámara que la filma están sincronizadas, evitando el parpadeo y el desgarro por un desajuste entre la frecuencia de actualización de la pantalla y el obturador de la cámara. Apple agregó previamente soporte de bloqueo genético a los modelos de iPhone 17 Pro, por lo que ahora un iPhone 17 Pro y uno de los nuevos Mac pueden trabajar en conjunto para los profesionales que necesitan la función.

Ethernet – El Mac mini ahora comienza con Ethernet de 2,5 Gb en lugar de 1 Gb. Hay una opción para actualizar a 10 Gb, que es con lo que comienza el Mac Studio (igual que el modelo de generación anterior).

Neural Engine – El chip M6 tiene un Neural Engine mejorado con dos motores de 16 núcleos en lugar de solo uno. Apple dice que el nuevo Neural Engine ofrece el doble de computación máxima para que los flujos de trabajo de IA se ejecuten más rápido.

GPU – La GPU de 12 núcleos del M6 Mac mini tiene aceleradores neuronales en cada núcleo, ofreciendo un rendimiento de IA hasta 4 veces más rápido y gráficos 2 veces más rápidos que el Mac mini M4. El M5 Ultra del Mac Studio también es el primer chip Ultra con aceleradores neuronales. El rendimiento computaciona máximo de IA es 4,3 veces el rendimiento del M3 Ultra.

SSD – El almacenamiento de Mac Studio es el doble de rápido con la nueva arquitectura SSD construida en PCIe Gen 6.

Precios de SSD – Como señala Daring Fireball, actualizar un Mac mini con un SSD de 2 TB cuesta 1.100 euros, que es más que el precio base de 1.069€ de la máquina.

Thunderbolt: el Mac mini M6 sigue teniendo Thunderbolt 4, no Thunderbolt 5. El modelo M5 Pro tiene Thunderbolt 5.

Precio máximo actual: un Mac mini M5 Pro con CPU de 18 núcleos, 64 GB de RAM, un SSD de 8 TB y 10 GbE cuesta 7.629 €. El M5 Ultra Mac Studio con CPU de 36 núcleos, 256 GB de RAM y 16 TB de SSD cuesta 20.729 €

512 GB de RAM – Solo puedes comprar el M5 Ultra con 96 GB o 256 GB de RAM en este momento, pero una opción de 512 GB llegará a finales de octubre.

Calendario del anuncio – Esta es la primera vez que Apple anuncia nuevos Macs en agosto desde el iMac de 27 pulgadas, que debutó en agosto de 2020.

macOS Golden Gate – Cuando las nuevas máquinas se lancen el 22 de septiembre, probablemente tendrán instalado macOS Golden Gate (así se dice en las notas de prensa). La actualización del software probablemente se lanará la semana del 14 de septiembre.