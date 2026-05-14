iOS 26.5 trae cifrado de extremo a extremo a mensajes RCS entre iPhone-Android (no te fíes)

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) para mensajes RCS entre iPhone y dispositivos Android está en iOS 26.5.

Apple dice que los mensajes RCS cifrados de extremo a extremo permanecen en versión beta a pesar de que se incorporen en iOS 26.5. La función está disponible con los operadores compatibles y se implementará con el tiempo, y para que las conversaciones se cifren, tanto el receptor como el remitente deben usar un operador que admita la última versión de RCS.

El cifrado de extremo a extremo está activado de forma predeterminada, y hay un interruptor para ello en la sección Mensajes de la aplicación Configuración. Los mensajes cifrados se indican con un pequeño símbolo de bloqueo.

El problema con RCS

Actualmente, E2EE (RCS) depende tanto de los operadores (de ambas partes) en un chat directo, como del software que se ejecuta en los dispositivos y la lista de operadores es bastante amplia.

Para saber si la conversación está cifrada, tienes que leer los metadatos de letra pequeña en cada chat para averiguarlo. El texto del mensaje sigue siendo el mismo tono de verde.

Si es un chat grupal e incluso un solo miembro no está en un teléfono y operador que admita E2EE RCS, la conversación no estará cifrada.

Con iMessage, todos los chats son siempre E2EE, y siempre lo han sido. iMessage ha sido exclusivamente E2EE desde que se creó.