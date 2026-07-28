Apple lanza iOS 26.6 y iPadOS 26.6

Apple lanzó hoy iOS 26.6 y iPadOS 26.6, actualizaciones de los sistemas operativos iOS y iPadOS 26 que salieron en septiembre. iOS 26.6 llega un mes después del lanzamiento de iOS 26.5.2, una actualización de seguridad.

iOS 26.6 y iPadOS 26.6 se pueden descargar en iPhones y iPads compatibles de forma inalámbrica yendo a Ajustes > General > Actualización de software.

Según las notas de la versión de Apple, iOS 26.6 y iPadOS 26.6 incluyen correcciones de seguridad para el iPhone y el iPad. Las actualizaciones también optimizan el índice de Spotlight en preparación para iOS 27 y iPadOS 27.

Puedes ver todas las correcciones aquí