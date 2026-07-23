Cómo controlar de forma remota la cámara del iPhone con los AirPods en iOS 26

En iOS 26, puedes usar tus AirPods como un obturador remoto para tomar fotos o iniciar y detener grabaciones de vídeo en tu iPhone. Vamos a ver cómo hacerlo.

Cómo usar el control remoto de la cámara:

Para fotos: Abre la aplicación de cámara en el iPhone, encuadra la foto (se mostrará un flash de cuenta regresiva de 3 segundos en la pantalla) y presione el «tallo» del AirPod.

Para vídeo: desliza el dedo al modo de vídeo y pulsa el «tallo» para iniciar o detener la grabación.

(Nota: Si seleccionas «Presionar una vez», los gestos de control de medios estándar se desactivan temporalmente mientras se usa la aplicación Cámara. Si seleccionas «Presionar y mantener presionado», los gestos de Siri y el modo de escucha se desactivan temporalmente).

También puedes usar el Apple Watch para controlar de forma remota la cámara. Y también puedes controlar la cámara sin necesitar nada extra. Lee esto