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Cómo controlar de forma remota la cámara del iPhone con los AirPods en iOS 26

23 julio, 20261 Minutos de lectura

En iOS 26, puedes usar tus AirPods como un obturador remoto para tomar fotos o iniciar y detener grabaciones de vídeo en tu iPhone. Vamos a ver cómo hacerlo.

Cómo usar el control remoto de la cámara:

  • Para fotos: Abre la aplicación de cámara en el iPhone, encuadra la foto (se mostrará un flash de cuenta regresiva de 3 segundos en la pantalla) y presione el «tallo» del AirPod.
  • Para vídeo: desliza el dedo al modo de vídeo y pulsa el «tallo» para iniciar o detener la grabación.

(Nota: Si seleccionas «Presionar una vez», los gestos de control de medios estándar se desactivan temporalmente mientras se usa la aplicación Cámara. Si seleccionas «Presionar y mantener presionado», los gestos de Siri y el modo de escucha se desactivan temporalmente).

También puedes usar el Apple Watch para controlar de forma remota la cámara. Y también puedes controlar la cámara sin necesitar nada extra. Lee esto

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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