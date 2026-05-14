Apple defiende a Google ante la Unión Europea

Apple ha intervenido para advertir que las propuestas de la UE para obligar a Google a abrir Android a servicios de IA de la competencia plantean graves riesgos para la privacidad, y la seguridad del usuario.

La última presentación de Apple a la UE llega (a través de Reuters) en respuesta a la solicitud de comentarios de la Comisión Europea sobre los proyectos de medidas diseñados para «ayudar» a Google a cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA). Las propuestas permitirían que los servicios de IA de la competencia interactúen con aplicaciones de Android para realizar acciones como enviar correos electrónicos, pedir comida o compartir fotos. Google ya ha rechazado los planes, argumentando que socavarían las salvaguardias clave de privacidad y seguridad para los usuarios europeos.

Apple, que ahora está sujeta a medidas de la UE que requieren abrir su propio ecosistema, ha manifestado que tiene un gran interés en el caso, dado sus propios sistemas operativos para iPhone, iPad y Mac. En su presentación, Apple dice que el proyecto de medidas «levanta preocupaciones urgentes y serias», advirtiendo que si se confirman, «crearían riesgos profundos para la privacidad, la seguridad y la seguridad del usuario, así como para la integridad y el rendimiento del dispositivo».

Apple también apuntó a la rápida evolución de la IA como una fuente particular de preocupación, argumentando que los riesgos son «especialmente agudos en el contexto de los sistemas de IA en rápida evolución cuyas capacidades, comportamientos y vectores de amenaza siguen siendo impredecibles».

La empresa de Cupertino cuestiona la experiencia técnica de la UE en la elaboración de las propuestas, afirmando que la Comisión está «sustituyendo decisiones hechas por ingenieros de Google por sus propias opiniones basadas en menos de tres meses de trabajo», y sugiriendo que el único objetivo discernible de los proyectos de medidas es «acceso abierto y sin restricciones».

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