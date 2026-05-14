Cómo controlar la música de tu iPhone con watchOS 26

Puedes usar el Apple Watch y watchOS 26 para controlar la música en tu iPhone. Así es como se hace:
- Abre la aplicación Ahora suena (icono con un triángulo/círculo rojo) en tu Apple Watch.
- Tu iPhone debe estar dentro del alcance de Bluetooth del reloj.
- Toca el centro para reproducir/pausar y usa las flechas hacia adelante/atrás para pasar a la siguiente/anterior canción.
- Para controlar el volumen, gira la corona digital.
- Para cambiar de fuente: Si no visualizas tu teléfono, toca en la flecha en la esquina superior izquierda para seleccionar tu iPhone de la lista.
Métodos alternativos:
1) Dock: Presiona el botón lateral para ver el Dock y selecciona «Ahora suena» si está activo actualmente.
2) Complicación: Agrega la complicación Ahora suena a tu esfera de reloj para un acceso instantáneo
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