Cómo controlar la música de tu iPhone con watchOS 26

Puedes usar el Apple Watch y watchOS 26 para controlar la música en tu iPhone. Así es como se hace:

Abre la aplicación Ahora suena (icono con un triángulo/círculo rojo) en tu Apple Watch.

(icono con un triángulo/círculo rojo) en tu Apple Watch. Tu iPhone debe estar dentro del alcance de Bluetooth del reloj.

Toca el centro para reproducir/pausar y usa las flechas hacia adelante/atrás para pasar a la siguiente/anterior canción.

Para controlar el volumen, gira la corona digital.

Para cambiar de fuente: Si no visualizas tu teléfono, toca en la flecha en la esquina superior izquierda para seleccionar tu iPhone de la lista.

Métodos alternativos:

1) Dock: Presiona el botón lateral para ver el Dock y selecciona «Ahora suena» si está activo actualmente.

2) Complicación: Agrega la complicación Ahora suena a tu esfera de reloj para un acceso instantáneo