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Apple Watch

Cómo controlar la música de tu iPhone con watchOS 26

14 mayo, 20261 Minutos de lectura

Puedes usar el Apple Watch y watchOS 26 para controlar la música en tu iPhone. Así es como se hace:

  • Abre la aplicación Ahora suena (icono con un triángulo/círculo rojo) en tu Apple Watch.
  • Tu iPhone debe estar dentro del alcance de Bluetooth del reloj.
  • Toca el centro para reproducir/pausar y usa las flechas hacia adelante/atrás para pasar a la siguiente/anterior canción.
  • Para controlar el volumen, gira la corona digital.
  • Para cambiar de fuente: Si no visualizas tu teléfono, toca en la flecha en la esquina superior izquierda para seleccionar tu iPhone de la lista.

Métodos alternativos:

1) Dock: Presiona el botón lateral para ver el Dock y selecciona «Ahora suena» si está activo actualmente.

2) Complicación: Agrega la complicación Ahora suena a tu esfera de reloj para un acceso instantáneo

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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