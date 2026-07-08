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Cómo fijar y personalizar mensajes grupales en iOS 26 y en iPadOS 26

8 julio, 20261 Minutos de lectura

En iPadOS 26 y iOS 26 puedes fijar las conversaciones en la parte superior de tu lista de mensajes en la aplicación Mensajes de Apple, mantenerte al día con los hilos de grupo animados a través de menciones y respuestas en línea, y personalizar aún más las conversaciones configurando una foto de grupo usando una imagen o emoji. Vamos a ver cómo hacer esto.

Fijación de un grupo

Al fijar un mensaje grupal se mantiene bloqueado en la parte superior de Mensajes, de forma que nunca tengas que desplazarte para encontrarlo.

  1. Abre la aplicación Mensajes.
  2. Mantén presionado el Grupo que deseas fijar.
  3. Selecciona Fijar en el menú emergente.
  4. Los grupos anclados aparecerán como iconos en la parte superior de su lista de chat.
    (Para desfijar, mantén pulsado el pin y selecciona Desfijar. También puedes presionar y arrastrar los chats anclados para reorganizarlos). 

Personalización del grupo

Puedes hacer que un chat grupal sea visualmente distinto dándole un nombre, una foto o un fondo. Todos los miembros del grupo que usen iMessage verán estos cambios.

  1. Abre la conversación grupal.
  2. Toca el icono del grupo o los nombres de los miembros en la parte superior del hilo.
  3. Para cambiar la identidad visual del chat, pulsa Editar nombre y foto. Aquí, puedes escribir el nombre de un grupo y elegir un emoji, Memoji o foto para el icono.
  4. Para cambiar el aspecto del chat, pulsa Editar fondo. Elige entre las opciones disponibles (como colores o degradados) y pulsa OK.

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Alf

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