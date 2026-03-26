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macOS 26.4 añade una nueva función de seguridad para comandos de Terminal

26 marzo, 20261 Minutos de lectura

macOS Tahoe 26.4 introduce una nueva función de seguridad que advierte a los usuarios de Mac si pegan ciertos comandos en la aplicación Terminal que pueden ser dañinos.

Para aquellos que no lo saben, la aplicación Terminal permite escribir comandos (órdenes) para realizar tareas en el Mac. Terminal está destinado principalmente a usuarios y desarrolladores avanzados, pero desafortunadamente, todos los usuarios pueden ser engañados para que ingresen comandos dañinos que provoquen la eliminación permanente de archivos, cambien los permisos de usuario y causar otros problemas.

Esto es lo que dice la advertencia cuando aparece:

Posible malware, se ha impedido pegar.

Tu Mac no ha sido dañado.

Los estafadores a menudo alientan a pegar texto en Terminal para tratar de dañar tu Mac o comprometer tu privacidad.

Estas instrucciones se ofrecen comúnmente a través de sitios web, agentes de chat, aplicaciones, archivos o una llamada telefónica.

Si deseas continuar sigues teniendo la opción de «Pegar de todos modos».

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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