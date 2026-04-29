Adobe presenta novedades en Photoshop y Lightroom

Llegan a Photoshop y Lightroom innovaciones diseñadas para proporcionar mayor control y velocidad a los profesionales creativos en cada parte del proceso creativo, desde la ideación hasta la producción final. Estas son las novedades:
- Rotate Object en Photoshop ya está disponible de forma general. Lo que antes era un proceso tedioso de varios pasos ahora es un flujo de trabajo rápido y no destructivo, que permite a los diseñadores inclinar, girar y recomponer objetos desde nuevos ángulos en tiempo real. El resultado: es más fácil explorar ideas, perfeccionarlas rápidamente e iterar con libertad sin reconstruir el trabajo desde cero.
- Layer Cleanup, presentada originalmente en vista previa en Adobe MAX en octubre, ya ha llegado a Photoshop y ordena de forma inteligente tus capas al cambiarles el nombre y eliminar las vacías, para que puedas centrarte en crear, no en gestionar capas.
- Los Tableros de Firefly ahora se integran de forma fluida tanto con Photoshop como con Lightroom y habilitan un recorrido continuo desde la ideación hasta la creación, ayudándote a pasar sin fricciones del concepto inicial al resultado final sin interrumpir tu flujo de trabajo creativo.
- La búsqueda mejorada de Lightroom te permite encontrar fotos con solo describir con tus propias palabras lo que buscas, lo que hace que localizar exactamente las tomas que necesitas sea más rápido e intuitivo.
- Los nuevos ajustes preestablecidos inspirados en película fotográfica de Lightroom te ofrecen más control creativo para conseguir un aspecto nostálgico, mientras que mejoras de rendimiento como una Selección asistida más rápida y un rendimiento de los reguladores interactivos hasta 5 veces más rápido te ayudan a trabajar con grandes sesiones fotográficas con mayor velocidad y precisión.
