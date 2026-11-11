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Adobe Firefly amplía sus capacidades como estudio creativo de IA

11 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Adobe Firefly amplía sus capacidades como estudio creativo de IA con nuevas capacidades basadas en agentes, los principales modelos del sector y herramientas basadas en IA que ofrecen a todos los creadores un único entorno para idear, crear y ampliar su producción creativa. 

Los creadores suelen recurrir a varias aplicaciones, modelos de IA y suscripciones para hacer realidad sus ideas, lo que dificulta pasar de un proyecto creativo a otro de forma fluida. Adobe Firefly está ampliando sus capacidades hasta convertirse en un estudio creativo de IA que reúne las herramientas creativas de nivel profesional de Adobe y los principales modelos del sector de Adobe, Topaz Labs y socios como ByteDance, Google, Kling, OpenAI y ElevenLabs, entre otros, junto con Adobe Creative Agent como colaborador creativo.

Desde el vídeo y el audio hasta la imagen y el diseño, Firefly ofrece a los creadores todo lo que necesitan para llevar sus proyectos desde la idea inicial hasta el trabajo terminado.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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