Adobe Firefly amplía sus capacidades como estudio creativo de IA con nuevas capacidades basadas en agentes, los principales modelos del sector y herramientas basadas en IA que ofrecen a todos los creadores un único entorno para idear, crear y ampliar su producción creativa.

Los creadores suelen recurrir a varias aplicaciones, modelos de IA y suscripciones para hacer realidad sus ideas, lo que dificulta pasar de un proyecto creativo a otro de forma fluida. Adobe Firefly está ampliando sus capacidades hasta convertirse en un estudio creativo de IA que reúne las herramientas creativas de nivel profesional de Adobe y los principales modelos del sector de Adobe, Topaz Labs y socios como ByteDance, Google, Kling, OpenAI y ElevenLabs, entre otros, junto con Adobe Creative Agent como colaborador creativo.

Desde el vídeo y el audio hasta la imagen y el diseño, Firefly ofrece a los creadores todo lo que necesitan para llevar sus proyectos desde la idea inicial hasta el trabajo terminado.