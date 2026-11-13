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Adobe y Google amplían su alianza estratégica

13 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Adobe y Google han anunciado la ampliación de su alianza estratégica para incorporar las herramientas de Adobe a más productos de Google y los modelos de IA de Google a más aplicaciones de Adobe

Acrobat estará disponible en Google Workspace a través de Google Drive y Gmail. Adobe ampliará sus conectores en Gemini y Gemini Enterprise con Acrobat y otras herramientas creativas, además de incorporar sus herramientas creativas al Modo IA de la Búsqueda de Google.

Los últimos modelos de imagen y vídeo de Google llegarán a Adobe Firefly, Photoshop, Premiere y Adobe Express, y la familia de modelos Gemini de Google contribuirá a impulsar las capacidades de IA de Acrobat. Adobe y Google DeepMind también colaborarán en nuevas capacidades de edición basadas en IA, empezando por Photoshop.

La alianza tiene como objetivo ofrecer flujos de trabajo más fluidos e integrados que ayuden a más personas, desde creadores y profesionales creativos hasta equipos empresariales y trabajadores digitales, a hacer realidad sus ideas más rápidamente y crear contenido de mayor calidad.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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