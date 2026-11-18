En esta sesión presentada por Terry Crews, Adobe compartió las 10 innovaciones y proyectos desarrollados por sus equipos de investigación y desarrollo que exploran nuevas formas de dar vida a tu visión creativa. Basados en décadas de conocimiento sobre cómo trabajan los creadores, estos proyectos abordan retos creativos reales y exploran nuevas formas de proporcionar a las personas más confianza, precisión y control.
Entre los más destacados se encuentran:
- Project Scene Sweep: Reconoce personajes, localizaciones y escenas a lo largo de una secuencia de vídeo, permitiendo aplicar una misma edición de forma coherente entre distintos cortes y ángulos de cámara.
- Project Deep Brush: Utiliza IA para comprender las formas, los colores y la iluminación de una imagen, explorando nuevas formas de pintar y editar.
- Project Live Set: Permite cambiar un sujeto, transformar un entorno o modificar la dirección de la cámara mientras una escena sigue desarrollándose.
- Project Sound Bender: Permite describir un sonido y aislarlo de una mezcla de audio terminada, para después explorar distintas variaciones en un lienzo interactivo.
- Project Screen Test: Permite desarrollar el aspecto, la voz y la personalidad de un personaje ficticio y mantener una conversación natural con él para explorar cómo reaccionaría en distintas escenas.
- Project Sight Span: Transforma una imagen en un entorno navegable que los creadores pueden explorar desde dentro para descubrir nuevos ángulos y componer planos más allá del encuadre original.
Además, por primera vez, cualquier persona podrá probar dos de estos proyectos: Project Deep Brush y Project Hands On, a través del nuevo Adobe Labs Playground, recién estrenado en la sesión.
- Entrada de blog con los 10 proyectos en el blog de Adobe, en cada proyecto tienes acceso al enlace con todos los detalles de cada uno.
- Acceso directo a la grabación de la sesión de Sneaks de Adobe MAX.