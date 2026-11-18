En esta sesión presentada por Terry Crews, Adobe compartió las 10 innovaciones y proyectos desarrollados por sus equipos de investigación y desarrollo que exploran nuevas formas de dar vida a tu visión creativa. Basados en décadas de conocimiento sobre cómo trabajan los creadores, estos proyectos abordan retos creativos reales y exploran nuevas formas de proporcionar a las personas más confianza, precisión y control.

Entre los más destacados se encuentran:

Project Scene Sweep : Reconoce personajes, localizaciones y escenas a lo largo de una secuencia de vídeo, permitiendo aplicar una misma edición de forma coherente entre distintos cortes y ángulos de cámara.

: Reconoce personajes, localizaciones y escenas a lo largo de una secuencia de vídeo, permitiendo aplicar una misma edición de forma coherente entre distintos cortes y ángulos de cámara. Project Deep Brush: Utiliza IA para comprender las formas, los colores y la iluminación de una imagen, explorando nuevas formas de pintar y editar.

Utiliza IA para comprender las formas, los colores y la iluminación de una imagen, explorando nuevas formas de pintar y editar. Project Live Set: Permite cambiar un sujeto, transformar un entorno o modificar la dirección de la cámara mientras una escena sigue desarrollándose.

Permite cambiar un sujeto, transformar un entorno o modificar la dirección de la cámara mientras una escena sigue desarrollándose. Project Sound Bender: Permite describir un sonido y aislarlo de una mezcla de audio terminada, para después explorar distintas variaciones en un lienzo interactivo.

Permite describir un sonido y aislarlo de una mezcla de audio terminada, para después explorar distintas variaciones en un lienzo interactivo. Project Screen Test: Permite desarrollar el aspecto, la voz y la personalidad de un personaje ficticio y mantener una conversación natural con él para explorar cómo reaccionaría en distintas escenas.

Permite desarrollar el aspecto, la voz y la personalidad de un personaje ficticio y mantener una conversación natural con él para explorar cómo reaccionaría en distintas escenas. Project Sight Span: Transforma una imagen en un entorno navegable que los creadores pueden explorar desde dentro para descubrir nuevos ángulos y componer planos más allá del encuadre original.

Además, por primera vez, cualquier persona podrá probar dos de estos proyectos: Project Deep Brush y Project Hands On, a través del nuevo Adobe Labs Playground, recién estrenado en la sesión.

Entrada de blog con los 10 proyectos en el blog de Adobe, en cada proyecto tienes acceso al enlace con todos los detalles de cada uno.

Acceso directo a la grabación de la sesión de Sneaks de Adobe MAX.