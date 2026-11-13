Adobe amplía el Adobe Creative Agent (agente creativo de Adobe) en Creative Cloud

Hoy en Adobe MAX, Adobe ha anunciado la ampliación de Adobe Creative Agent (agente creativo de Adobe) en Creative Cloud, para que los profesionales puedan delegar tareas de varios pasos y dedicar más tiempo a las decisiones creativas, manteniendo la dirección y el control del trabajo. Estas novedades amplían tanto las tareas que los profesionales pueden delegar en la IA como las herramientas con las que pueden editar y perfeccionar sus trabajos.
Entre las novedades se incluyen:
- Nuevas funciones en las aplicaciones creativas: Volver a iluminar y Reajuste generativo en Photoshop, Modo de color en Premiere y Co-editing en InDesign, para agilizar la edición y los procesos de trabajo.
- Un avance de las integraciones MCP locales, que permitirán utilizar las herramientas de Creative Cloud desde agentes de IA de terceros elegidos por los profesionales.
- El nuevo Firefly Design, incluido en Creative Cloud, que reúne herramientas de imagen, gráficos vectoriales, motion design, 3D e impresión en un mismo lienzo para crear, revisar y entregar proyectos.