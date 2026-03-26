tvOS 26.4 añade estas nuevas funciones a tu Apple TV

Apple ha lanzado tvOS 26.4, y la actualización de software incluye un puñado de nuevas características y cambios para el Apple TV.

tvOS 26.4 es compatible con todos los modelos de Apple TV 4K y Apple TV HD lanzados desde 2015. Para actualizar su Apple TV, abre la aplicación Ajustes en el dispositivo, ve a Sistema → Actualizaciones de software y selecciona Actualizar software.

A continuación, hemos recapitulado las novedades de tvOS 26.4.

Navegar entre genios

Apple ha añadido una nueva sección «Genius Browse» a la aplicación Apple TV en tvOS 26.4. Genius Browse es una función de descubrimiento de contenido que proporciona recomendaciones para programas de televisión y películas en múltiples categorías sugeridas. Las sugerencias varían según las preferencias de contenido, y las opciones se actualizan regularmente.

Conexión de audio continua

Apple dice que tvOS 26.4 soluciona un problema con la reproducción de audio en el Apple TV 4K que puede ocurrir cuando el sonido cambia entre programas con diferentes formatos.

Específicamente, hay una nueva configuración de «Conexión de audio continuo» en la aplicación Ajustes, en Vídeo y audio → Formato de audio → Salida HDMI.

«Apple TV utiliza una conexión Dolby MAT para una reproducción sin fallos en todos los formatos», dice la descripción de Apple de la configuración. «Los receptores más antiguos pueden indicar una conexión Atmos, pero las mezclas originales no se modificarán».

Estilo de subtítulos

Ahora puedes cambiar el estilo de los subtítulos mientras ves contenido en la aplicación Apple TV y otras aplicaciones que utilizan el reproductor de vídeo predeterminado del Apple TV, sin necesidad de abrir la Ajustes. Puedes ajustar el tamaño y la apariencia de los subtítulos, optar por que los subtítulos tengan un fondo transparente, etc.

Para activar los subtítulos desde el reproductor de vídeo, busca el botón de burbuja de diálogo.

No más aplicaciones de iTunes TV y películas

tvOS 26.4 finalmente elimina Películas iTunes que estaba preinstalada en el Apple TV, con todo el contenido que ahora se encuentra en la aplicación Apple TV.

Mejoras de rendimiento

Apple dice que tvOS 26.4 incluye mejoras de rendimiento y estabilidad.