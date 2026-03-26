Todo lo nuevo en iOS 26.4

La última versión de iOS 26, iOS 26.4, ya está disponible para su descarga. La actualización no tiene el conjunto de funciones de Siri que esperábamos, pero hay bastantes nuevas incorporaciones como un nuevo emoji y una función de música de IA.

Playlist Playground

Apple Music tiene una nueva función Playlist Playground que permite a los usuarios crear una lista de reproducción con un mensaje de texto.

En la aplicación Apple Music, hay una opción para escribir una idea y obtener sugerencias automáticas de canciones para una lista de reproducción. Apple tiene algunas sugerencias preestablecidas que incluyen «música de café por la mañana», «canciones de fiesta de hip-hop» y «canciones de discoteca que definieron la década de 1970», pero puedes escribir cualquier idea, estado de ánimo o sentimiento.

A partir de ahí, la función Playlist Playground generará automáticamente una lista de 25 canciones, junto con un título personalizado. Las listas de reproducción que crees se pueden personalizar aún más con indicaciones de texto adicionales, y puedes seleccionar una portada y una descripción.

Playlist Playground está limitado a los Estados Unidos.

Nuevo Emoji

iOS 26.4 añade ocho nuevos personajes emoji, que incluyen trombón, cofre del tesoro, cara distorsionada, criatura peluda (Sasquatch), nube de lucha, orca, deslizamiento de tierra y bailarín de ballet.

También hay nuevos modificadores de tono de piel para personas que luchan y bailarines con orejas de conejo.

Apple Music

Apple Music cuenta con una función «Conciertos cerca de ti» que te ayuda a encontrar espectáculos en tu zona y fechas de gira para artistas de los que eres fan. Apple se está asociando con empresas como Ticketmaster para proporcionar información sobre conciertos locales.

Screenshot

Apple ha rediseñado álbumes y listas de reproducción, añadiendo ilustraciones de página completa.

Una canción se puede añadir a varias listas de reproducción al mismo tiempo en la aplicación Apple Music. En la interfaz de añadir a la lista de reproducción, hay un botón de lista, y al tocarlo te permite seleccionar varias listas de reproducción al mismo tiempo.

Reconocimiento de música sin conexión

En el Centro de Control, la función de reconocimiento de canciones ahora puede identificar canciones sin conexión a Internet, proporcionando resultados cuando vuelvas a estar en línea.

Cambios en el uso compartido de compras

Los miembros adultos de un grupo de Compartir en familia ahora pueden usar métodos de pago separados para las compras, en lugar de tener que compartir un solo método de pago.

Podcasts de Apple

Con iOS 26.4, Apple ha agregado capacidades de podcast de vídeo a la aplicación Apple Podcasts. La función utiliza HTTP Live Streaming (HLS) para proporcionar a los creadores de podcasts «oportunidades de control y monetización sin precedentes» al tiempo que proporciona una experiencia de visualización de alta calidad.

La aplicación Podcasts de iOS 26.4 permitirá a los usuarios cambiar entre ver y escuchar programas, con vídeos que se pueden descargar para verlos sin conexión. HLS garantiza una reproducción fluida independientemente de la conexión de red, por lo que los vídeos funcionarán en Wi-Fi o móvil. Apple dice que los nuevos episodios de vídeo se integrarán con las funciones existentes de Apple Podcasts, incluidas recomendaciones personalizadas y sugerencias editoriales en las secciones Nuevo y Categoría.

Protección de dispositivos robados

La protección de dispositivos robados ahora está habilitada de forma predeterminada para todos los usuarios de iPhone, en lugar de ser una función de suscripción.

Apple implementó la protección de dispositivos robados en iOS 17.3 después de informes sobre un nuevo método de robo de iPhone. Los ladrones espiaban a una víctima prevista para aprender su contraseña y luego robaban el iPhone del objetivo. Con el código de acceso, los delincuentes pudieron vaciar cuentas bancarias, acceder a contraseñas y desactivar Buscar.

La protección de dispositivos robados requiere autenticación adicional a través de Face ID o Touch ID para acceder a ciertas funciones del iPhone, como la aplicación Contraseñas, el modo Perdido en Buscar, las compras de Safari y más. Algunas funciones están desactivadas por completo sin autenticación, mientras que otras tienen un retraso de seguridad de una hora.

Aplicación de mensajes

Hay nuevas animaciones en la aplicación Mensajes para acciones como iniciar una nueva conversación.

Diseño unificado de la cuenta Apple

En el App Store, Apple Music y otras aplicaciones que tienen configuración de usuario, hay un nuevo centro de cuenta de Apple unificado que reemplaza la función de perfil existente.

Ofrece en gran medida la misma funcionalidad que la configuración de perfil anterior para cada aplicación, pero hay un nuevo diseño unificado.

App Store fusiona aplicaciones e historial de compras, y tiene una sección dedicada a las actualizaciones de aplicaciones. Ahora se necesitan dos toques para llegar a las actualizaciones de la aplicación en lugar de tenerlas disponibles en la parte inferior de la página de perfil.

La barra de navegación de la App Store tampoco cuenta con Buscar como un botón separado, y la barra de búsqueda en sí está en la parte superior cuando se toca en lugar de en la parte inferior.

Widget de música ambiental

Hay un nuevo widget de Música Ambiental para la Pantalla de Inicio y Bloqueo. Admite la reproducción de diferentes opciones de música ambiental incorporadas para el sueño, la productividad, el bienestar y más.

Galería de fondos de pantalla y esferas de reloj

La Galería de Fondos de Pantalla tiene un diseño actualizado que permite descargar fondos de pantalla de cada categoría como Clima, Astronomía, Emoji, Colores y Más en el iPhone.

La galería de esferas del reloj en la aplicación Apple Watch también presenta el mismo cambio de diseño.

Subtítulos

La configuración de personalización de subtítulos y subtítulos está disponible desde el icono de subtítulos al ver medios, lo que facilita el acceso y el cambio.

Freeform Creator Studio

Freeform Creator Studio está en iOS 26.4, lo que permite a los suscriptores de Creator Studio acceder a las nuevas funciones de Freeform. Creator Studio para Freeform añade un Content Hub dedicado que alberga las opciones de forma Freeform.

Los usuarios de Creator Studio podrán acceder a contenido gratuito y de alta calidad, como gráficos, fotos e ilustraciones que no están disponibles para los no suscriptores, además de que hay capacidades de IA para crear y editar imágenes.

Cuando se lanzó Creator Studio, Apple dijo que el contenido y las características premium de Freeform llegarían a la suscripción de Apple Creator Studio a finales de este año.

Freeform también tiene un nuevo icono.

Recordatorios

La aplicación Recordatorios tiene una nueva sección «Urgente». Los recordatorios que tengan Urgente activados durante la creación aparecerán aquí. Urgente se asegura de que los recordatorios tengan una alarma de acompañamiento para que reciba una advertencia clara cuando se active un recordatorio.

Los recordatorios también se pueden marcar como urgentes desde la barra de herramientas rápida o tocándolos y manteniéndolos presionados.

Ajustes web de iCloud

En la sección iCloud de la aplicación Ajustes, ahora hay una opción «iCloud.com» si te desplazas hasta la parte inferior de la interfaz. Reemplaza el sencillo interruptor «Acceder a datos de iCloud en la web» que estaba disponible anteriormente.

La configuración incluye un nuevo interruptor «Permitir búsqueda» que permite que los dispositivos Apple de confianza proporcionen resultados de búsqueda a iCloud.com.

Aplicación de salud

iOS 26.4 incluye una nueva métrica de hora de dormir promedio para la sección de sueño de la aplicación Salud, lo que proporciona una mejor idea de cómo la hora de acostarse puede afectar la calidad del sueño.

Apple también actualizó la sección Vitals de la aplicación Salud en los EE. UU., y ahora incluye el nivel de oxígeno en sangre en la descripción general del gráfico de líneas que está disponible todos los días. En iOS 26.3 y versiones anteriores de iOS 26, había una sección para el nivel de oxígeno en sangre, pero el gráfico no incluía una medición de oxígeno en sangre.

Reducir el movimiento y los efectos brillantes

Hay una nueva opción para reducir efectos brillantes que minimiza los destellos brillantes al tocar elementos de interfaz como botones. La configuración de Reducir Movimiento también reduce de manera más confiable las animaciones de Liquid Glass para aquellos que prefieren menos movimiento.

Cámara

En la sección de Ajustes de la aplicación Cámara, hay una nueva opción «Zoom de audio». La función hace que el audio grabado se enfoque en el sujeto cuando la cámara se acerca mientras se graba un vídeo. Se puede activar o desactivar, dependiendo de la configuración de audio que prefiera.

CarPlay

Con iOS 26.4, los servicios de IA como Claude, Gemini y ChatGPT son accesibles a través del sistema CarPlay por primera vez.

La nueva integración permite a los usuarios de CarPlay acceder a aplicaciones basadas en voz como ChatGPT para hacer preguntas usando manos libres, pero las aplicaciones no podrán controlar las funciones del vehículo o del iPhone. Tampoco habrá una opción de palabra de activación para activar una aplicación de terceros, por lo que los usuarios aún tendrán que abrir la aplicación para usar el chatbot. Después de iniciar una aplicación, la pantalla de control de voz personalizable dará a los usuarios experiencias de chatbot optimizadas para el vehículo.

Las aplicaciones de terceros necesitan implementar soporte para la función, por lo que puede llevar algún tiempo estar disponible.

Datos de punto de acceso

Apple movió la ubicación del uso de datos del punto de acceso. En lugar de tener métricas de uso de datos escondidos en Celular, verás cuántos datos has utilizado directamente en la sección Punto de acceso personal.

Subtítulos en vivo

Chino (Taiwán) es una nueva opción de idioma para Live Captions en la sección de Accesibilidad.

Configuración del código de acceso

En la sección Face ID y Código de acceso de la aplicación Ajustes, cuando introduces un código para acceder a tus opciones, el texto ahora está alineado en el centro en lugar de alineado a la izquierda.

Atajos

Apple agregó una acción Establecer límite de carga a la aplicación Atajos. Establece un límite de carga de batería para el iPhone.

Corrección de errores del teclado

iOS 26.4 ofrece una precisión de teclado mejorada al escribir rápidamente, abordando un error en iOS que hacía que se perdieran algunos caracteres cuando un usuario escribía rápidamente. Los caracteres perdidos podrían afectar el trabajo de la autocorrección, haciendo que la función no pudiera predecir lo que el usuario quería escribir.

La versión beta de iOS 26.4 tiene una función de voz sobre nueva radio (VoNR) para los usuarios de iPhone de Telus. La función permite que los dispositivos compatibles permanezcan en la red 5G Standalone durante las llamadas de voz en lugar de 4G LTE.

iOS 26.4 corrige más de 35 vulnerabilidades de seguridad que afectan a todo, desde Safari hasta Mensajes, y múltiples servicios subyacentes.

No hay vulnerabilidades explotadas activamente que Apple encontró, pero sigue siendo una buena idea actualizar a iOS 26.4 para obtener los últimos parches.

Ahora que Apple ha publicado las vulnerabilidades, los malos actores podrían aprovecharse de ellas.

Cómo obtener iOS 26.4

Puedes instalar iOS 26.4 abriendo la aplicación Ajustes, tocando la sección General y navegando a Actualización de software.

Compatibilidad

iOS 26.4 funciona en todos los iPhones compatibles con iOS 26, que incluye el iPhone 11 y posteriores.