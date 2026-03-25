iOS 26.4 añade dos nuevas características a CarPlay

iOS 26.4 ya está disponible e incluye un par de nuevas características para CarPlay: un widget de música ambiental y soporte para aplicaciones de chatbot basadas en voz.

Para actualizar tu iPhone 11 o posterior a iOS 26.4, abre la aplicación Ajustes y toca General → Actualización de software. CarPlay ofrecerá automáticamente las nuevas funciones siempre que el iPhone conectado al vehículo esté ejecutando iOS 26.4 o posterior.

A continuación, hemos descrito las dos nuevas características de CarPlay.

Widget de música ambiental

CarPlay ganó soporte para widgets en iOS 26. Para verlos, desliza el dedo hacia la derecha en la interfaz de CarPlay hasta llegar a la pantalla del panel de control.

A partir de iOS 26.4, tanto el iPhone como CarPlay ahora tienen una opción de widget de Música Ambiental.

Apple introdujo la función Música ambiental en iOS 18.4 el año pasado. Ofrece listas de reproducción seleccionadas basadas en temas como sueño, relajación, productividad y bienestar, sin necesidad de suscripción a Apple Music para escuchar las canciones.

Para agregar el widget Música ambiental a una pila de widgets de CarPlay, abre la aplicación Ajustes en el iPhone y toca General → CarPlay → [Su vehículo] → Widgets → Agregar widget, selecciona la opción Música ambiental y toca el botón Agregar widget.

Aplicaciones de chatbot

A partir de iOS 26.4, CarPlay admite aplicaciones conversacionales basadas en voz, según la Guía para desarrolladores de CarPlay de Apple. Esto significa que chatbots como ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Claude de Anthropic podrán extender sus aplicaciones de iPhone a CarPlay para conversaciones basadas en voz, en caso de que alguno de ellos decida hacerlo.