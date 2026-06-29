250 cambios en iOS 27, macOS Golden Gate y más

Durante su conferencia principal de la WWDC 2026 el lunes, Apple mostró brevemente una diapositiva con cientos de nuevas funciones y mejoras que llegarán a iOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27. Todas estas actualizaciones de software ya están disponibles como betas para desarrolladores y se espera que se lancen para todos los usuarios en septiembre.

Ten en cuenta que bastantes de estas novedades no estarán disponibles en la Unión Europea por la regulación que obligan a cumplir y que Apple se niega a acatar.

A continuación se presenta la lista categorizada con los más de 250 cambios mostrados:

Cambios y novedades por plataformas

📱 iPhone, iOS 27 y iPadOS 27

Cambiar entre dos dispositivos iPhone con el mismo número de teléfono.

Transiciones más fluidas entre redes Wi-Fi y celulares.

Actividades en vivo (Live Activities) en la Isla Dinámica en modo horizontal.

Eficiencia energética mejorada para Safari en iOS.

Respuesta más rápida del Control de Voz en iOS.

Widgets de tamaño extra grande en iOS.

Configuración simplificada para las Adaptaciones Táctiles en iOS y iPadOS.

Actividad en vivo para la Búsqueda de Precisión con amigos (Precision Finding with Friends).

Desplazamiento (scrolling) más fluido en la Biblioteca de Apps.

Desbloqueo más fluido en el iPhone.

Deshacer y rehacer ediciones en la pantalla de inicio en iPadOS.

Widgets extra grandes en la vista «Hoy» en iPadOS.

Cierre de ventanas más rápido en iPadOS.

Navegación y transferencias más rápidas en la app Archivos en iPadOS.

Acceso más rápido a la barra de menús en iPadOS.

Cambio de tamaño de aplicaciones de iPhone en iPadOS.

Soporte de audio para Apple News+ en iPadOS.

Cambio de ventanas más rápido en iPadOS.

Barra de menú persistente opcional en el iPad.

Nombres de las apps en la barra de estado del iPad.

Cámara dual en FaceTime.

Cambio de pantalla de bloqueo más rápido.

La pantalla de bloqueo permanece despierta de forma constante al desplazarse por las notificaciones.

Punto de acceso personal (Personal Hotspot) más eficiente energéticamente en dispositivos con chip N1.

Soporte táctil expandido en Sidecar.

Volúmenes de alarma independientes.

Cambio de cámara más fluido al hacer zoom en video.

Transición de páginas más fluida entre las pantallas de inicio.

Desplazamiento más fluido en el Centro de Control y la Galería de Controles.

Experiencia de la Cámara más fácil de alcanzar.

Orientación fotográfica más precisa.

Lectura NFC más rápida y confiable.

Inicio rápido (Quick Start) con un contacto de recuperación.

Mejoras de emparejamiento y transferencia (handoff) para audífonos Made for iPhone.

Entrada y salida más rápidas de los modos de Acceso Asistido y Acceso Guiado.

Configuración proactiva de llaves de coche (car key).

💻 macOS 27 (Golden Gate)

Sugerencias de búsqueda de Spotlight más relevantes.

Indexación más rápida de atajos y acciones en Spotlight.

Dibujo en Notas en macOS.

Experiencia actualizada de podcasts de video en macOS.

Eficiencia energética mejorada para Safari en macOS.

Barras laterales de borde a borde.

Iconos de barra lateral coloridos.

Iconos de barra de menú actualizados.

Barras de herramientas uniformes.

Radios de esquina consistentes.

Creación de cuentas de usuario más rápida en macOS.

Estado de Ethernet en la barra de menú en macOS.

RDMA mejorado sobre Thunderbolt.

Soporte para duplicación de Mac (Mac mirroring) en resolución 5K.

Más modos de pantalla de alta resolución y alta tasa de refresco para monitores externos.

Deslizar hacia abajo para actualizar en macOS.

Desplazamiento más fluido en Safari en macOS.

Cambio de tamaño de apps en iPhone Mirroring.

Soporte de video DRM en iPhone Mirroring.

Dibujo en Freeform en macOS.

Animaciones más fluidas en Mission Control y Espacios.

Mostrar bordes (Show Borders) para la accesibilidad de macOS.

HDR para la interfaz de usuario del sistema macOS.

📺 Apple TV y tvOS 27

Conexiones AirPlay más rápidas a Apple TV.

Descargas inteligentes en Apple TV.

Detalles de la cobertura de AppleCare en los Ajustes de tvOS.

Centro de Control más responsivo en tvOS.

App de Podcasts rediseñada para tvOS.

Tamaños de texto más grandes en tvOS.

Animaciones y lanzamientos de apps más fluidos en tvOS.

⌚ Apple Watch y watchOS 27

Mejor eficiencia de la batería en el Apple Watch.

Seguimiento de pasos más preciso en el Apple Watch.

Detección de agua más eficiente en el Apple Watch.

Conectividad Wi-Fi mejorada en watchOS.

Llaves de invitado en Apple Wallet en watchOS.

App Buscar (Find My) consolidada en watchOS.

Lanzamiento más rápido de extensiones de apps en watchOS.

Gesto de toque (Tap) en Apple Watch.

Reproducción de medios más rápida en watchOS.

Cuadrícula dinámica de aplicaciones en watchOS.

Widget de Coche Estacionado de Mapas en el Smart Stack.

Ajustes rediseñados en la app Apple Watch.

Soporte para cambios de zona horaria en la tarjeta de Vista de Sueño.

Balance de tarjetas en Wallet en watchOS.

Tarjetas de tránsito e identificaciones en el Smart Stack en watchOS.

Nuevas sugerencias en el Smart Stack en watchOS.

🥽 Vision Pro y visionOS 27

Usa tus panorámicas como Entornos (Environments) en visionOS.

Opción de widget extra pequeño en visionOS.

Nuevas ventanas con curvatura en visionOS.

Centro de Control mejorado en visionOS.

Mirar y tocar para ver y responder a las notificaciones en visionOS.

Soporte de escena espacial para panorámicas en visionOS.

Arranque y conexión a Wi-Fi más rápidos en visionOS.

Widget para la pantalla virtual de Mac (Mac Virtual Display) en visionOS.

Vistas de pestañas múltiples en Safari en visionOS.

🏠 Casa y HomePod

Conexiones AirPlay más rápidas al HomePod.

Conectividad mejorada para accesorios para el hogar con tecnología Thread.

Actualizaciones más rápidas de accesorios inteligentes para el hogar.

Emparejamiento más rápido de accesorios HomeKit.

Almacenamiento de cámaras HomeKit más confiable.

🚗 CarPlay

Control de avance/retroceso de audio (scrubbing) en la pantalla «Ahora suena» de CarPlay.

Dirección de navegación y precisión del GPS mejoradas en CarPlay.

Conectividad inalámbrica de CarPlay más confiable.

Mini-reproductor de audio en CarPlay.

Cambios y novedades por apps

📸 Fotos

Filtrar fotos y videos en Álbumes Compartidos.

Añadir palabras clave a fotos y videos en Fotos.

Mejoras en la organización de álbumes en Fotos.

Personalizar pases de diapositivas en Fotos.

Colección «Capturado por mí» en Fotos.

Guardar cualquier pase de diapositivas como un video en Fotos.

Elegir una mascota específica en la Selección Aleatoria de Fotos (Photo Shuffle).

Buscar fotos y videos utilizando metadatos adicionales.

Las búsquedas devuelven fotos más agradables de personas y mascotas en Fotos.

Opción de priorizar la sincronización con Fotos en iCloud.

Más fácil guardar fotos desde Álbumes Compartidos.

Opción de incluir fotos de ti mismo en la Selección Aleatoria de Fotos.

Renderizado más rápido de la pestaña Colecciones en Fotos.

Vista de selección en Fotos.

Colección de Documentos de Identidad en Fotos.

Carga más rápida de nuevas capturas en Fotos.

Guardar un fotograma de video como foto.

Anillos de estrellas en Fotos.

Fotos y videos a resolución completa en Álbumes Compartidos en iCloud.

Permisos adicionales para participantes en Álbumes Compartidos.

Caducidad para tus Álbumes Compartidos.

Actividad reciente en Álbumes Compartidos.

Reaccionar con cualquier emoji en Álbumes Compartidos.

Participar en Álbumes Compartidos en iCloud desde Android y Windows.

Más fácil invitar a otros a Álbumes Compartidos.

💬 Mensajes

Aplicación de dibujo dentro de Mensajes.

Encontrar archivos multimedia descargados (offloaded) en Mensajes.

Los mensajes fallidos reintentan enviarse automáticamente en Mensajes.

Envío continuo de fotos, videos y textos en Mensajes.

Notificaciones consolidadas para múltiples Tapbacks (reacciones) en Mensajes.

Miniaturas mostradas para archivos multimedia descargados en Mensajes.

Buscar conversaciones en Mensajes por número de teléfono o apodo del contacto.

Añadir capturas de cámara recientes de forma más rápida en Mensajes.

Sincronización de Mensajes mejorada entre dispositivos.

🎵 Apple Music y Podcasts

Fiabilidad mejorada del streaming en Apple Music.

Nuevas transiciones de AutoMix.

Páginas de álbumes renovadas en Apple Music.

Carga más rápida de la vista «Ahora suena» en Música.

Páginas de artistas renovadas en Apple Music.

Buscar dentro de los programas en Podcasts.

Ecualización (EQ) personalizada para los AirPods.

Inicio de reproducción más rápido en Apple Music.

✉️ Mail

Resultados principales (Top Results) mejorados en Mail.

Carga de mensajes más rápida en Mail.

Indexación de búsqueda más confiable en Mail.

Formato de listas mejorado en Mail.

Precisión mejorada en el globo (badge) de mensajes no leídos en Mail.

🗺️ Mapas

«Lugares Visitados» más precisos en Mapas.

Guías en Mapas disponibles en más ubicaciones.

Función Flyover mejorada en Mapas.

Mejoras en las actualizaciones de Mapas sin conexión (Offline Maps).

Búsqueda en lenguaje natural para la creación de rutas en Mapas.

🏥 Salud, Fitness y Diario (Journal)

Ordenar por entrenamientos completados en Fitness+.

Actualizaciones de datos más rápidas en la app Salud.

Soporte para perimenopausia y menopausia en la app Salud.

Registro de síntomas de perimenopausia y menopausia en la app Salud.

Límites de archivos adjuntos aumentados en la app Diario.

Mapas de ruta más precisos en la app Fitness después de los entrenamientos.

Estado de sincronización en iCloud para las entradas de la app Diario.

Precisión de distancia mejorada durante los entrenamientos en cinta de correr.

Conteo de pasos sincronizado en las apps Salud y Fitness.

Inicio de entrenamiento más rápido en la app Entreno.

Marcas de tiempo para las entradas de la app Diario.

Entrenamientos de Fitness+ específicos para la perimenopausia y menopausia.

Rachas de escritura más intuitivas en la app Diario.

GymKit en iPhone y AirPods Pro 3.

📝 Notas

Enlaces de sección en Notas.

Notas estilizadas desde cuentas de Calendario de terceros.

Copiar y pegar como Markdown en Notas.

Líneas divisorias en Notas.

⚙️ Atajos (Shortcuts)

Soporte para condicionales «Sino, si» (Else if) en Atajos.

Soporte para conversaciones grupales en Atajos.

Capacidades expandidas para «Obtener lo que está en pantalla» en Atajos.

Almacenar datos dentro de Atajos.

Editor de Atajos rediseñado.

Automatizaciones basadas en capturas de pantalla y notificaciones en Atajos.

🎨 Freeform

Previsualizaciones de tableros más rápidas en Freeform.

Edición de texto de derecha a izquierda más confiable en Freeform.

Rendimiento de tableros de Freeform más fluido.

Lienzo adaptativo para el Modo Oscuro en Freeform.

Carpetas colaborativas en Freeform.

🌐 Safari

Carga de contenido de la página de inicio más rápida en Safari.

Rendimiento de aplicaciones web más rápido en Safari.

Animaciones y gráficos más fluidos en Safari.

Manejo más rápido de JavaScript en Safari.

Cambio de tamaño de la página de inicio más fluido en Safari.

💳 Apple Wallet y Apple Pay

Selección de tarjeta y gestión de pagos más fáciles con Apple Pay.

Soporte para el seguimiento de pedidos de Wallet en Australia y Canadá.

🔍 Buscar (Find My)

Opciones de uso compartido más flexibles en Buscar.

Mejoras en la interfaz de usuario de Buscar.

🏠 Casa

Soporte para grabaciones de cámaras en 4K en la app Casa.

Ver transmisiones de cámaras compatibles de forma simultánea en la app Casa.

📅 Calendario

Modificar múltiples eventos del Calendario a la vez.

Detalles simplificados de los eventos del Calendario.

Desplazamiento más fluido en el Calendario.

♿ Accesibilidad

Lectura y edición de PDFs más fácil utilizando VoiceOver.

Soporte mejorado para el controlador PlayStation Access.

Configuración simplificada de Acceso Asistido.

⚙️ Sistema, Rendimiento y Varios

Elementos visuales actualizados de Liquid Glass (Cristal Líquido).

Personalizar Liquid Glass.

Lanzamientos de apps más rápidos.

El audio web ya no interrumpe el audio del sistema.

Guardado de archivos PDF más rápido.

Transferencias de AirDrop más rápidas.

Descubrimiento de destinatarios de AirDrop más rápido.

Gestión de energía de Bluetooth mejorada.

Calidad de FaceTime mejorada en conexiones deficientes.

Navegación de archivos de red más rápida.

Soporte para compartir archivos multimedia desde aplicaciones de terceros.

Más formatos de documentos en la app Vista Previa.

Monitoreo de alertas de emergencia más eficiente.

Persistencia más consistente de la posición de las ventanas en pantallas externas.

Ajustes mejorados para mandos de videojuegos.

Información sobre la batería mejorada.

Navegación mejorada en la superposición de juegos (Game Overlay).

Rendimiento mejorado en Apple News.

Todas las opciones mostradas en los ajustes de la Cámara.

Ayuda de contraseñas accesible desde la pantalla de bloqueo.

La cámara consume menos energía en el Modo de Bajo Consumo.

Lanzamiento de la Cámara más rápido en el Modo de Bajo Consumo.

Previsualizaciones de enlaces de colaboración de iCloud más enriquecidas.

Solicitudes de acceso para elementos compartidos a través de iCloud.

Reconocimiento de texto (Live Text) más rápido en fotos y documentos.

Iconos de aplicaciones actualizados.

Programador de CPU optimizado.

Redimensionar automáticamente y restablecer columnas.

Más rápido abrir la vista de pantalla completa desde el widget de Fotos.

Acceso más rápido al contenido compartido en iCloud.com.

Animaciones más fluidas en los artículos de News y Bolsa.

Enlace para compartir la colaboración de iCloud accesible de forma más fácil.

Ventanas activas más distintivas.

Actualizaciones en tiempo real para widgets cuando la app está abierta.

Función de «Retorno Rápido al Servicio» (Rapid Return to Service) más veloz.

Vistas por hora y de 10 días actualizadas en la app Tiempo.

Más rápido comenzar a subir archivos a Fotos en iCloud.

Opción-clic para realizar un ordenamiento secundario.

Sugerencias de destinatarios basadas en el contenido para compartir fotos y enlaces.

Carga más rápida de los teclados de emojis y stickers.

Desplazamiento más fluido en la galería de widgets.

Más fácil acceder a los códigos de recuperación para las Cuentas de Apple (Apple Accounts).

🌐 Idiomas y Regionales