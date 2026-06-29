250 cambios en iOS 27, macOS Golden Gate y más

Durante su conferencia principal de la WWDC 2026 el lunes, Apple mostró brevemente una diapositiva con cientos de nuevas funciones y mejoras que llegarán a iOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27. Todas estas actualizaciones de software ya están disponibles como betas para desarrolladores y se espera que se lancen para todos los usuarios en septiembre.
Ten en cuenta que bastantes de estas novedades no estarán disponibles en la Unión Europea por la regulación que obligan a cumplir y que Apple se niega a acatar.
A continuación se presenta la lista categorizada con los más de 250 cambios mostrados:
Cambios y novedades por plataformas
📱 iPhone, iOS 27 y iPadOS 27
- Cambiar entre dos dispositivos iPhone con el mismo número de teléfono.
- Transiciones más fluidas entre redes Wi-Fi y celulares.
- Actividades en vivo (Live Activities) en la Isla Dinámica en modo horizontal.
- Eficiencia energética mejorada para Safari en iOS.
- Respuesta más rápida del Control de Voz en iOS.
- Widgets de tamaño extra grande en iOS.
- Configuración simplificada para las Adaptaciones Táctiles en iOS y iPadOS.
- Actividad en vivo para la Búsqueda de Precisión con amigos (Precision Finding with Friends).
- Desplazamiento (scrolling) más fluido en la Biblioteca de Apps.
- Desbloqueo más fluido en el iPhone.
- Deshacer y rehacer ediciones en la pantalla de inicio en iPadOS.
- Widgets extra grandes en la vista «Hoy» en iPadOS.
- Cierre de ventanas más rápido en iPadOS.
- Navegación y transferencias más rápidas en la app Archivos en iPadOS.
- Acceso más rápido a la barra de menús en iPadOS.
- Cambio de tamaño de aplicaciones de iPhone en iPadOS.
- Soporte de audio para Apple News+ en iPadOS.
- Cambio de ventanas más rápido en iPadOS.
- Barra de menú persistente opcional en el iPad.
- Nombres de las apps en la barra de estado del iPad.
- Cámara dual en FaceTime.
- Cambio de pantalla de bloqueo más rápido.
- La pantalla de bloqueo permanece despierta de forma constante al desplazarse por las notificaciones.
- Punto de acceso personal (Personal Hotspot) más eficiente energéticamente en dispositivos con chip N1.
- Soporte táctil expandido en Sidecar.
- Volúmenes de alarma independientes.
- Cambio de cámara más fluido al hacer zoom en video.
- Transición de páginas más fluida entre las pantallas de inicio.
- Desplazamiento más fluido en el Centro de Control y la Galería de Controles.
- Experiencia de la Cámara más fácil de alcanzar.
- Orientación fotográfica más precisa.
- Lectura NFC más rápida y confiable.
- Inicio rápido (Quick Start) con un contacto de recuperación.
- Mejoras de emparejamiento y transferencia (handoff) para audífonos Made for iPhone.
- Entrada y salida más rápidas de los modos de Acceso Asistido y Acceso Guiado.
- Configuración proactiva de llaves de coche (car key).
💻 macOS 27 (Golden Gate)
- Sugerencias de búsqueda de Spotlight más relevantes.
- Indexación más rápida de atajos y acciones en Spotlight.
- Dibujo en Notas en macOS.
- Experiencia actualizada de podcasts de video en macOS.
- Eficiencia energética mejorada para Safari en macOS.
- Barras laterales de borde a borde.
- Iconos de barra lateral coloridos.
- Iconos de barra de menú actualizados.
- Barras de herramientas uniformes.
- Radios de esquina consistentes.
- Creación de cuentas de usuario más rápida en macOS.
- Estado de Ethernet en la barra de menú en macOS.
- RDMA mejorado sobre Thunderbolt.
- Soporte para duplicación de Mac (Mac mirroring) en resolución 5K.
- Más modos de pantalla de alta resolución y alta tasa de refresco para monitores externos.
- Deslizar hacia abajo para actualizar en macOS.
- Desplazamiento más fluido en Safari en macOS.
- Cambio de tamaño de apps en iPhone Mirroring.
- Soporte de video DRM en iPhone Mirroring.
- Dibujo en Freeform en macOS.
- Animaciones más fluidas en Mission Control y Espacios.
- Mostrar bordes (Show Borders) para la accesibilidad de macOS.
- HDR para la interfaz de usuario del sistema macOS.
📺 Apple TV y tvOS 27
- Conexiones AirPlay más rápidas a Apple TV.
- Descargas inteligentes en Apple TV.
- Detalles de la cobertura de AppleCare en los Ajustes de tvOS.
- Centro de Control más responsivo en tvOS.
- App de Podcasts rediseñada para tvOS.
- Tamaños de texto más grandes en tvOS.
- Animaciones y lanzamientos de apps más fluidos en tvOS.
⌚ Apple Watch y watchOS 27
- Mejor eficiencia de la batería en el Apple Watch.
- Seguimiento de pasos más preciso en el Apple Watch.
- Detección de agua más eficiente en el Apple Watch.
- Conectividad Wi-Fi mejorada en watchOS.
- Llaves de invitado en Apple Wallet en watchOS.
- App Buscar (Find My) consolidada en watchOS.
- Lanzamiento más rápido de extensiones de apps en watchOS.
- Gesto de toque (Tap) en Apple Watch.
- Reproducción de medios más rápida en watchOS.
- Cuadrícula dinámica de aplicaciones en watchOS.
- Widget de Coche Estacionado de Mapas en el Smart Stack.
- Ajustes rediseñados en la app Apple Watch.
- Soporte para cambios de zona horaria en la tarjeta de Vista de Sueño.
- Balance de tarjetas en Wallet en watchOS.
- Tarjetas de tránsito e identificaciones en el Smart Stack en watchOS.
- Nuevas sugerencias en el Smart Stack en watchOS.
🥽 Vision Pro y visionOS 27
- Usa tus panorámicas como Entornos (Environments) en visionOS.
- Opción de widget extra pequeño en visionOS.
- Nuevas ventanas con curvatura en visionOS.
- Centro de Control mejorado en visionOS.
- Mirar y tocar para ver y responder a las notificaciones en visionOS.
- Soporte de escena espacial para panorámicas en visionOS.
- Arranque y conexión a Wi-Fi más rápidos en visionOS.
- Widget para la pantalla virtual de Mac (Mac Virtual Display) en visionOS.
- Vistas de pestañas múltiples en Safari en visionOS.
🏠 Casa y HomePod
- Conexiones AirPlay más rápidas al HomePod.
- Conectividad mejorada para accesorios para el hogar con tecnología Thread.
- Actualizaciones más rápidas de accesorios inteligentes para el hogar.
- Emparejamiento más rápido de accesorios HomeKit.
- Almacenamiento de cámaras HomeKit más confiable.
🚗 CarPlay
- Control de avance/retroceso de audio (scrubbing) en la pantalla «Ahora suena» de CarPlay.
- Dirección de navegación y precisión del GPS mejoradas en CarPlay.
- Conectividad inalámbrica de CarPlay más confiable.
- Mini-reproductor de audio en CarPlay.
Cambios y novedades por apps
📸 Fotos
- Filtrar fotos y videos en Álbumes Compartidos.
- Añadir palabras clave a fotos y videos en Fotos.
- Mejoras en la organización de álbumes en Fotos.
- Personalizar pases de diapositivas en Fotos.
- Colección «Capturado por mí» en Fotos.
- Guardar cualquier pase de diapositivas como un video en Fotos.
- Elegir una mascota específica en la Selección Aleatoria de Fotos (Photo Shuffle).
- Buscar fotos y videos utilizando metadatos adicionales.
- Las búsquedas devuelven fotos más agradables de personas y mascotas en Fotos.
- Opción de priorizar la sincronización con Fotos en iCloud.
- Más fácil guardar fotos desde Álbumes Compartidos.
- Opción de incluir fotos de ti mismo en la Selección Aleatoria de Fotos.
- Renderizado más rápido de la pestaña Colecciones en Fotos.
- Vista de selección en Fotos.
- Colección de Documentos de Identidad en Fotos.
- Carga más rápida de nuevas capturas en Fotos.
- Guardar un fotograma de video como foto.
- Anillos de estrellas en Fotos.
- Fotos y videos a resolución completa en Álbumes Compartidos en iCloud.
- Permisos adicionales para participantes en Álbumes Compartidos.
- Caducidad para tus Álbumes Compartidos.
- Actividad reciente en Álbumes Compartidos.
- Reaccionar con cualquier emoji en Álbumes Compartidos.
- Participar en Álbumes Compartidos en iCloud desde Android y Windows.
- Más fácil invitar a otros a Álbumes Compartidos.
💬 Mensajes
- Aplicación de dibujo dentro de Mensajes.
- Encontrar archivos multimedia descargados (offloaded) en Mensajes.
- Los mensajes fallidos reintentan enviarse automáticamente en Mensajes.
- Envío continuo de fotos, videos y textos en Mensajes.
- Notificaciones consolidadas para múltiples Tapbacks (reacciones) en Mensajes.
- Miniaturas mostradas para archivos multimedia descargados en Mensajes.
- Buscar conversaciones en Mensajes por número de teléfono o apodo del contacto.
- Añadir capturas de cámara recientes de forma más rápida en Mensajes.
- Sincronización de Mensajes mejorada entre dispositivos.
🎵 Apple Music y Podcasts
- Fiabilidad mejorada del streaming en Apple Music.
- Nuevas transiciones de AutoMix.
- Páginas de álbumes renovadas en Apple Music.
- Carga más rápida de la vista «Ahora suena» en Música.
- Páginas de artistas renovadas en Apple Music.
- Buscar dentro de los programas en Podcasts.
- Ecualización (EQ) personalizada para los AirPods.
- Inicio de reproducción más rápido en Apple Music.
- Resultados principales (Top Results) mejorados en Mail.
- Carga de mensajes más rápida en Mail.
- Indexación de búsqueda más confiable en Mail.
- Formato de listas mejorado en Mail.
- Precisión mejorada en el globo (badge) de mensajes no leídos en Mail.
🗺️ Mapas
- «Lugares Visitados» más precisos en Mapas.
- Guías en Mapas disponibles en más ubicaciones.
- Función Flyover mejorada en Mapas.
- Mejoras en las actualizaciones de Mapas sin conexión (Offline Maps).
- Búsqueda en lenguaje natural para la creación de rutas en Mapas.
🏥 Salud, Fitness y Diario (Journal)
- Ordenar por entrenamientos completados en Fitness+.
- Actualizaciones de datos más rápidas en la app Salud.
- Soporte para perimenopausia y menopausia en la app Salud.
- Registro de síntomas de perimenopausia y menopausia en la app Salud.
- Límites de archivos adjuntos aumentados en la app Diario.
- Mapas de ruta más precisos en la app Fitness después de los entrenamientos.
- Estado de sincronización en iCloud para las entradas de la app Diario.
- Precisión de distancia mejorada durante los entrenamientos en cinta de correr.
- Conteo de pasos sincronizado en las apps Salud y Fitness.
- Inicio de entrenamiento más rápido en la app Entreno.
- Marcas de tiempo para las entradas de la app Diario.
- Entrenamientos de Fitness+ específicos para la perimenopausia y menopausia.
- Rachas de escritura más intuitivas en la app Diario.
- GymKit en iPhone y AirPods Pro 3.
📝 Notas
- Enlaces de sección en Notas.
- Notas estilizadas desde cuentas de Calendario de terceros.
- Copiar y pegar como Markdown en Notas.
- Líneas divisorias en Notas.
⚙️ Atajos (Shortcuts)
- Soporte para condicionales «Sino, si» (Else if) en Atajos.
- Soporte para conversaciones grupales en Atajos.
- Capacidades expandidas para «Obtener lo que está en pantalla» en Atajos.
- Almacenar datos dentro de Atajos.
- Editor de Atajos rediseñado.
- Automatizaciones basadas en capturas de pantalla y notificaciones en Atajos.
🎨 Freeform
- Previsualizaciones de tableros más rápidas en Freeform.
- Edición de texto de derecha a izquierda más confiable en Freeform.
- Rendimiento de tableros de Freeform más fluido.
- Lienzo adaptativo para el Modo Oscuro en Freeform.
- Carpetas colaborativas en Freeform.
🌐 Safari
- Carga de contenido de la página de inicio más rápida en Safari.
- Rendimiento de aplicaciones web más rápido en Safari.
- Animaciones y gráficos más fluidos en Safari.
- Manejo más rápido de JavaScript en Safari.
- Cambio de tamaño de la página de inicio más fluido en Safari.
💳 Apple Wallet y Apple Pay
- Selección de tarjeta y gestión de pagos más fáciles con Apple Pay.
- Soporte para el seguimiento de pedidos de Wallet en Australia y Canadá.
🔍 Buscar (Find My)
- Opciones de uso compartido más flexibles en Buscar.
- Mejoras en la interfaz de usuario de Buscar.
🏠 Casa
- Soporte para grabaciones de cámaras en 4K en la app Casa.
- Ver transmisiones de cámaras compatibles de forma simultánea en la app Casa.
📅 Calendario
- Modificar múltiples eventos del Calendario a la vez.
- Detalles simplificados de los eventos del Calendario.
- Desplazamiento más fluido en el Calendario.
♿ Accesibilidad
- Lectura y edición de PDFs más fácil utilizando VoiceOver.
- Soporte mejorado para el controlador PlayStation Access.
- Configuración simplificada de Acceso Asistido.
⚙️ Sistema, Rendimiento y Varios
- Elementos visuales actualizados de Liquid Glass (Cristal Líquido).
- Personalizar Liquid Glass.
- Lanzamientos de apps más rápidos.
- El audio web ya no interrumpe el audio del sistema.
- Guardado de archivos PDF más rápido.
- Transferencias de AirDrop más rápidas.
- Descubrimiento de destinatarios de AirDrop más rápido.
- Gestión de energía de Bluetooth mejorada.
- Calidad de FaceTime mejorada en conexiones deficientes.
- Navegación de archivos de red más rápida.
- Soporte para compartir archivos multimedia desde aplicaciones de terceros.
- Más formatos de documentos en la app Vista Previa.
- Monitoreo de alertas de emergencia más eficiente.
- Persistencia más consistente de la posición de las ventanas en pantallas externas.
- Ajustes mejorados para mandos de videojuegos.
- Información sobre la batería mejorada.
- Navegación mejorada en la superposición de juegos (Game Overlay).
- Rendimiento mejorado en Apple News.
- Todas las opciones mostradas en los ajustes de la Cámara.
- Ayuda de contraseñas accesible desde la pantalla de bloqueo.
- La cámara consume menos energía en el Modo de Bajo Consumo.
- Lanzamiento de la Cámara más rápido en el Modo de Bajo Consumo.
- Previsualizaciones de enlaces de colaboración de iCloud más enriquecidas.
- Solicitudes de acceso para elementos compartidos a través de iCloud.
- Reconocimiento de texto (Live Text) más rápido en fotos y documentos.
- Iconos de aplicaciones actualizados.
- Programador de CPU optimizado.
- Redimensionar automáticamente y restablecer columnas.
- Más rápido abrir la vista de pantalla completa desde el widget de Fotos.
- Acceso más rápido al contenido compartido en iCloud.com.
- Animaciones más fluidas en los artículos de News y Bolsa.
- Enlace para compartir la colaboración de iCloud accesible de forma más fácil.
- Ventanas activas más distintivas.
- Actualizaciones en tiempo real para widgets cuando la app está abierta.
- Función de «Retorno Rápido al Servicio» (Rapid Return to Service) más veloz.
- Vistas por hora y de 10 días actualizadas en la app Tiempo.
- Más rápido comenzar a subir archivos a Fotos en iCloud.
- Opción-clic para realizar un ordenamiento secundario.
- Sugerencias de destinatarios basadas en el contenido para compartir fotos y enlaces.
- Carga más rápida de los teclados de emojis y stickers.
- Desplazamiento más fluido en la galería de widgets.
- Más fácil acceder a los códigos de recuperación para las Cuentas de Apple (Apple Accounts).
🌐 Idiomas y Regionales
- Nuevo idioma de interfaz para Inglés (Canadá) e Inglés (Filipinas).
- Nueva distribución de teclado para Esloveno y Estonio.
- Puntuación automática al escribir en teclados multilingües.
- Formatos de hora en lenguaje natural para Chino e Hindi.
- Soporte de transcripción de Grabación de Llamadas para Chino Tradicional, Japonés y Portugués Brasileño.
- Nuevos teclados para idiomas que incluyen afrikáans, vasco, baybayin, inglés (Filipinas), gallego, guaraní, luxemburgués, xhosa y zulú.
- Nuevos teclados para lenguas indígenas, incluyendo Blackfoot (Pies negros), Comanche, Cree, Kiowa y Tsuu’tina.
- Procesamiento de texto multilingüe más rápido para escritura a mano en varios idiomas.
- Escritura tipo Chāizì.
- Sugerencias inteligentes de configuración de idioma y teclado.
- QuickPath (deslizar para escribir) y sugerencias de escritura para el teclado VNI vietnamita.
- Verificación gramatical multilingüe.
- Alertas conscientes de los días festivos en China.
- Sugerencias de puntuación a medida que escribes en chino.
- Calendarios alternativos para India para admitir la zona horaria actual mientras viajas.
- Expansión de idioma para la Lista de la Compra en Recordatorios.
- Conversión mejorada desde escrituras fonéticas como Pinyin y Kana al escribir en Chino Simplificado y Japonés.
- Transcripción de Live Voicemail (Buzón de voz en vivo) para Inglés (Singapur) y Japonés.
- «Lugares Visitados» en Mapas disponible en más mercados.
- Soporte de Scribble (Escribir a mano) para Hindi y Maratí con el Apple Pencil.
- Contexto en pantalla para sugerencias de escritura más relevantes en chino y japonés.
- Soporte de idioma ampliado para la autocategorización en Recordatorios.
- Subtítulos en vivo (Live Captions) en FaceTime para Chino Tradicional.
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