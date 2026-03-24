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WWDC 2026 mostrará los «avances en IA» de Apple

24 marzo, 20261 Minutos de lectura

La WWDC 2026 comenzará el lunes 8 de junio, y el evento destacará los «avances de la IA» de Apple. Apple incluyó el párrafo en su anuncio de la WWDC 2026.

La WWDC26 pondrá en el foco las fantásticas actualizaciones de las plataformas de Apple, con avances en la IA e importantes novedades en software y herramientas de programación. 

Faq-Mac: más vale que sean avances sustanciales e innovadores, y no pequeñas funcionalidades que otras IA llevan meses ¿años? realizando. El cartel al menos parece indicar «Back to the light», vuelta a la luz, a primera línea…

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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