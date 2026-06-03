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Nintendo Music disponible en iPad y CarPlay

3 junio, 20261 Minutos de lectura

Nintendo Music se ha actualizado con soporte para el iPad, CarPlay y búsqueda de pistas a través de Siri.

La aplicación permite a los suscriptores de Nintendo Switch Online transmitir bandas sonoras de juegos populares de Nintendo.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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