iOS 26.4 incorpora soporte CarPlay para ChatGPT, Claude y Gemini

Con iOS 26.4, los usuarios de CarPlay podrán usar chatbots de terceros. Los servicios de IA como Claude, Gemini y ChatGPT serán accesibles a través del sistema CarPlay por primera vez, en vez de tener que pasar por Siri.

La Guía para desarrolladores de CarPlay de Apple [PDF] enumera las aplicaciones de conversación basadas en voz como un tipo de aplicación compatible a partir de iOS 26.4. Apple está implementando una nueva pantalla de control por voz que permite a las aplicaciones proporcionar comentarios visuales para las aplicaciones de conversación basadas en voz.

Las aplicaciones de IA que integran CarPlay necesitarán agregar soporte para la pantalla de control por voz mientras los servicios basados en voz estén activos. Hay un derecho específico para las aplicaciones de conversación basadas en voz, y las empresas que crean chatbots tendrán que actualizar sus aplicaciones para agregar soporte CarPlay.

La nueva integración permitirá a los usuarios de CarPlay acceder a aplicaciones basadas en voz como ChatGPT para hacer preguntas con manos libres, pero las aplicaciones no podrán controlar las funciones del vehículo o del iPhone.

Tampoco habrá una opción de palabra de activación para activar una aplicación de terceros, por lo que los usuarios aún tendrán que abrir la aplicación para usar el chatbot. Después de iniciar una aplicación, la pantalla de control de voz personalizable dará a los usuarios experiencias de chatbot optimizadas para el vehículo.