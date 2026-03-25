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La Red

OpenAI cancela la app de vídeo Sora

25 marzo, 20261 Minutos de lectura

OpenAI ha dicho que abandona el soporte para su aplicación de vídeo Sora AI solo seis meses después de su lanzamiento inicial.

«Nos despedimos de Sora. A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias. Lo que hiciste con Sora importó, y sabemos que esta noticia es decepcionante.«

Faq-Mac: cuando pasas a ser una empresa que quiere tener beneficios (pero no los tienes y quemas millones cada día) todo lo que no sea rentable pasa a ser cancelable. De hecho, OpenAI no es rentable, lo que podría acabar provocando la retirada de los inversores ante la imposibilidad de recuperar en cien vidas los millones que han enterrado en la quimera de la IA.

oraLa IA es un servicio, no un producto. Todo el que tenga (suficiente) dinero puede crear una IA que haga lo que hacen las demás, mejor o peor -es, nuevamente, cuestión de dinero y tiempo.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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