Nuevas funciones de CarPlay en iOS 27

En un vídeo de la WWDC 2026, Apple afirma que la función de vídeo CarPlay está disponible en los nuevos vehículos que la admitan. Al reproducir un vídeo en una aplicación de iPhone que admita la transmisión de vídeo AirPlay, los usuarios podrán seleccionar la pantalla del coche en el menú AirPlay en iOS y ver el vídeo en la pantalla de un vehículo compatible.

Nuevo en iOS 27, Apple también permite a los desarrolladores crear aplicaciones de CarPlay con capacidades de navegación de vídeo, para que puedas encontrar vídeos para ver directamente en CarPlay.

Por razones de seguridad, la reproducción de vídeo solo está habilitada cuando el vehículo está aparcado.

Además, la versión más personal e inteligente de Siri, también conocida como «Siri AI» (no disponible en Europa), estará disponible en CarPlay cuando se use con un iPhone 15 Pro o posterior.

En una diapositiva que se muestra muy brevemente durante el discurso de apertura de la WWDC 2026, Apple reveló cuatro mejoras adicionales que llegarán a CarPlay: