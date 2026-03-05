Recupera el encendido y apagado automático de tu Mac gracias a AutoPower

La desarrolladora Maria Teresa Fernandes nos ha remitido su utilidad gratuita AutoPower que recupera el añorado panel de programado de encendido y apagado del Mac (Economizador) que Apple ha eliminado (seguramente porque considera que los Macs no necesitan hacerlo).

Como es una app que descargas de GitHub, no tiene el certificado de desarrollador, por lo que al intentar abrirla te saldrá un mensaje de que macOS ha bloqueado su apertura.

Para poder abrirlo tienes que ir a Ajustes del Sistema > Privacidad y seguridad y localizar el botón que dice «Abrir igualmente» (tendrás que cerrar las ventanas de diálogo de aviso de la app primero).

Una vez que se abra, el software es bastante autoexplicativo:

AutoPower requiere un ordenador con chip de silicio de Apple (de la serie M).

AutoPower puedes descargarlo gratis y si te gusta, págale un café a la autora.