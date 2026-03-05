La música generada por IA puede etiquetarse como tal en Apple Music (si la productora quiere)

Apple ha implementado una protección adicional en Apple Music relacionada con la IA, conocida como etiquetas de transparencia. Son esencialmente sellos de divulgación que dejan que los distribuidores de música y los sellos discográficos indiquen que el contenido específico se hizo con la ayuda de la inteligencia artificial.

Como señala TechCrunch, las nuevas etiquetas de Apple cubren varios aspectos de cualquier canción. Las etiquetas, si están presentes, dejan claro si una obra de arte seleccionada, o una pista específica, composición o vídeo musical es generado por IA.

Para ser más específicos, la etiqueta Track se utiliza para revelar que una parte material de una grabación de audio fue creada por inteligencia artificial. Del mismo modo, la etiqueta Composición denota que una parte sustancial de las composiciones musicales presentes dentro de una pista son generadas por IA.

La nueva etiqueta de Music Video, mientras tanto, se aplica al contenido visual, incluidos los vídeos musicales entregados como contenido independiente, así como a los que se agrupan dentro de los álbumes.