Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Mac

El guiño que tiene el fondo de escritorio del nuevo MacBook Neo

6 marzo, 20261 Minutos de lectura

El MacBook Neo de Apple es el portátil que ha revolucionado el mercado con una fuerza que hacía años que no se sentía, y que pone a Apple en disposición de conquistar nuevos clientes, sin necesidad de vender un ordenador de plástico con pantalla de baja resolución.

El MacBook Neo también tiene un nuevo, eléctrico y divertido fondo de pantalla que (por supuesto) combina el color con la opción específica que elijas. Pero no es simplemente un diseño abstracto. El fondo de pantalla tiene un significado oculto. Echa un vistazo.

A ver, fíjate bien

¿Ves la palabra MAC? Las líneas forman M-A-C. Las tres líneas más a la izquierda forman una «M», la «A» utiliza la pierna izquierda de la «M» y añade otra a la derecha, mientras que la «C» es una línea larga y dos más cortas.

Artículo anterior Recupera el encendido y apagado automático de tu Mac gracias a AutoPower
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Mac

Descarga los fondos de escritorio del MacBook Neo

6 marzo, 2026
Mac

Studio Display XDR de Apple es compatible con imágenes médicas DICOM

4 marzo, 2026
Mac

Las cajas de los nuevos Studio Display de Apple están diseñadas para caber en el cubo de reciclaje

4 marzo, 2026
Mac

Antes de comprar uno de los nuevos monitores de Apple, lee esto

4 marzo, 2026