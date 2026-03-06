Qué viene en AppleTV: Wonder Pets en la ciudad (T2)

Los Wonder Pets están de vuelta con mayores aventuras y corazones aún más grandes. Apple TV ha presentado el tráiler de la segunda temporada del encantador éxito musical preescolar, «Wonder Pets: In The City». Izzy el conejillo de indias, Zuri el conejito y Tate la serpiente regresan para nuevas aventuras impulsadas por la curiosidad que celebran la amistad y nuestras diferencias únicas. Producida por Nickelodeon Animation y desarrollada por la ganadora del premio Emmy Jennifer Oxley, la nueva temporada de 13 episodios se estrenará mundialmente en Apple TV el 20 de marzo de 2026.

En la segunda temporada de «Wonder Pets: In the City», ¡el heroico trío regresa! De día, son mascotas de aula que viven en una guardería de la ciudad de Nueva York, pero cuando los animales necesitan ayuda, Izzy, Tate y Zuri viajan por todo el mundo en su increíble «Jetcar» para rescatar animales en aventuras musicales con temática de mini ópera. No importa el desafío, siempre recuerdan combinar sus talentos y habilidades y trabajar juntos para salvar el día, ¡porque juntos, no hay nada que no puedan hacer!